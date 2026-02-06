Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Palak Muchhal और Mithoon को किया गया इस अवॉर्ड के साथ सम्मानित, गूंज उठी तालियां

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स के समारोह के दौरान बॉलीवुड के जानेमाने सिंगर पलक मुंचाल और मिथुन को भी सम्मानित किया गया है. चलिए जानते हैं इन दोनों को आखिर क्या सम्मान दिया गया है.

जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है. आज मुंबई में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है. जी न्यूज के इस इवेंट में बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत करने पहुंचे हैं. सोनू सूद, अदा शर्मा, निधि दत्ता, मनोज मुन्ताशिर, सानवी सूद, बाबा रामदेव, मोना सिंह, अहान शेट्टी जैसे सितारों का नाम इस लिस्ट में शामिल है. बॉलीवुड के जानेमाने पावर कपल पलक मुच्छल और मिथुन (Palak Muchhal Mithoon Sharma) ने भी इस समारोह में धमाकेदार एंट्री की. इस दौरान पलक मुच्छल और मिथुन अपने करियर और संगीत के बारे में बात करते दिखे. बातों ही बातों में मिथुन ने बताया कि कैसे इस समय बॉलीवुड पर बॉर्डर 2 का राज चल रहा है. बड़े ही गर्व के साथ मिथुन बॉर्डर 2 के बारे में बात करते नजर आए. बातचीत खत्म होते ही मिथुन और पलक मुच्छल को सम्मानित किया गया.

पलक मुच्छल और मिथुन को मिला ये सम्मान

जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026 में मिथुन को साउंड ऑफ लेगेसी- म्यूजिशियन इनोवेशन अवॉर्ड और पलक मुच्छल को सेवा थ्रो सुर- Global Philanthropy award से सम्मानित किया गया. इस दौरान पलक मुच्छल और मिथुन पूरे देसी अंदाज में पहुंचे थे. पलक मुच्छल और मिथुन को देखते ही वेन्यू तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा. पलक मुच्छल और मिथुन ने बातों ही बातों में बताया कि वो इस सम्मान को हासिल करके कितने खुश हैं.

बॉलीवुड पर राज करते हैं पलक मुच्छल और मिथुन

बता दें पलक मुच्छल और मिथुन दोनों ही संगीत की दुनिया का जानामाना नाम हैं. पलक मुच्छल और मिथुन ने साल 2022 में शादी करके सबको चौंका दिया था. अब पलक मुच्छल और मिथुन मिलकर बॉलीवुड में धमाल मचाते हैं. यहां अगर बात की जाए पलक मुच्छल की तो वो अपने रोमांटिक गानों के लिए जानी जाती हैं. पलक राज ए दिल, इश्क का फीवर, जी लिया, आशिकाओं की कॉलोनी, तेरा मेरा साथ जैसे गानों के लिए फेमस हैं. हाल ही में पलक ने सलमान खानकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में मातृभूमि गाना गाया है. इस गाने को गाकर पलक मुच्छल ने सबका दिल जीत लिया, वहीं मिथुन भी पलक से कम हीं हैं. मिथुन ने साल 2013 में आशिकी 2 के गाने तुम ही हो गाना गाकर बवाल मचा दिया था. आज भी ये गाना लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है. कबीर सिंह और एक विलेन जैसी फिल्मों में मिथुन ने अपनी आवाज दी है. हाल ही में मिथुन ने बॉर्डर 2 के हिट गाने 'घर कब आओगे' गाने में अपनी आवाज दी है.

