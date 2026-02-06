Zee Samvad Real Heroes Award 2026: बेस्ट एक्ट्रेस बनीं रकुल प्रीत सिंह, नेपोटिज्म और आउटसाइडर पर कही बड़ी बात

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: मनोरंजन जगत में पर्दे पर ढेर सारे सुपरस्टार हैं लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कई कलाकारों ने इंडस्ट्री में रहते हुए रियल हीरों की पहचान बनाई है और जी मीडिया कॉर्पोरेशन की तरफ से बॉलीवुड के रियल हीरो को सम्मानित करने के लिए एक मंच का तैयारी हुई है, जिसका नाम जी संवाद रियल हीरोज अवार्ड 2026 है. इस मंच पर रकुल प्रीत सिंह को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को अपने नाम करके रकुल प्रीत ने साबित कर दिया कि वह इंडस्ट्री की बाकी एक्ट्रेसेस से कम नहीं है.
रकुल प्रीत सिंह ने रखे अपने विचार
रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने बेस्ट एक्ट्रेस (Best Actress) का अवार्ड जीतने के बाद अपने फैंस का धन्यवाद दिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए ट्रॉफी नहीं है बल्कि ये उनके काम के लिए आप सभी का भरोसा है. इस मौके पर रकुलप्रीत सिंह ने नेपोटिज्स से लेकर आउटसाइडर के बारे में बात की. जब एक्ट्रेस से इस मुद्दे पर राय मांगी तो उन्होंने साफ कहा कि जब वह इस इंडस्ट्री में आई थी तब वह सोचकर आई थी कि रास्ता लंबा है. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि नेपोटिज्स सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है. हर जगह है. सालों से पापा के बाद बेटे का नंबर आ रहा है. इस मौके पर रकुल प्रीत ने ये भी साफ कहा कि अगर कोई स्टार किड इंडस्ट्री में कदम रखता है तो उसे गलत आंका जाता है और ये पूरी तरह गलत है. अगर काम अच्छा है तो चलना ही है. यहां काम पर भरोसा किया जाता है.
रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म रामायण पर कही ये बात
बता दें कि रकुल प्रीत सिंह की फिल्में सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचा देती हैं. उनकी कई ऐसी फिल्में हैं, जो सीधे ओटीटी पर आई हैं. फैंस उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी शानदार फिल्मों में दे दे प्यार दे समेत कई हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म रामायण चर्चा में हैं, जिस पर एक्ट्रेस ने बाद करने के लिए इवेंट में ही साफ मना कर दिया. इन शानदार काम की वजह से उन्हें Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द इयर चुना गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
