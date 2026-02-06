ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Sonu Sood को इस अवॉर्ड से किया गया सम्मानित, एक्टर ने बच्चों के ल...

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Sonu Sood को इस अवॉर्ड से किया गया सम्मानित, एक्टर ने बच्चों के लिए कह दी बड़ी बात

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को अवॉर्ड दिया गया है. इस कार्यक्रम के दौरान एक्टर ने कई बड़ी बातें बताई हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 6, 2026 3:30 PM IST

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Sonu Sood को इस अवॉर्ड से किया गया सम्मानित, एक्टर ने बच्चों के लिए कह दी बड़ी बात

मुंबई में शुक्रवार यानी 6 फरवरी को जी मीडिया की अवॉर्ड सेरेमनी 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान देश के अलग-अलग फील्ड से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है. फिल्मी दुनिया से जुड़े सोनू सूद, रकुल प्रीत सिंह, अदा शर्मा, मोना सिंह, अनु मलिक, पलाश मुच्छल, मिथुन शर्मा, मधुर भंडारकर समेत कई स्टार्स ने इवेंट में हिस्सा लिया. 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में स्टार्स को अलग-अलग अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस दौरान सोनू सूद (Sonu Sood) को People's Pride Of The Year से अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस इवेंट में उन्होंने बच्चों के लिए बड़ी बात कही है. आइए जानते हैं कि सोनू सूद ने बच्चों के लिए क्या कहा है.

Also Read
Social Media और Online Games बन रहे साइलेंट किलर? गाजियाबाद में 3 बहनों की खुदकुशी पर फटा Sonu Sood का कलेजा, कर दी ये डिमांड

सोनू सूद ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर कही ये बात

'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में सोनू सूद के साथ एक्ट्रेस गुल पनाग ने बात की है. गुल पनाग ने सोनू सूद से गाजियाबाद की तीन बहनों के सुसाइड को लेकर सवाल किया. इस पर सोनू सूद ने कहा कि बच्चों के लिए कहा कि टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन सोशल मीडिया नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चों में सोशल मीडिया की आदत लगने के पीछे माता-पिता का भी हाथ है. सोनू सूद का कहना है कि पैरेंट्स अपनी सहूलियत सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. इसके बाद बच्चों में सोशल मीडिया की आदत लग जाती है. इसके अलावा सोनू सूद ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की.

Also Read
Happy Birthday Dr. Subhash Chandra: जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के जन्मदिन पर सोनू सूद ने खास अंदाज में दी बधाई

TRENDING NOW

सोनू सूद रियल लाइफ में भी हैं हीरो

गौरतलब है कि सोनू सूद अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. उन्होंने अपने करियर कई फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा सोनू सूद रियल लाइफ में हीरो हैं. कोरोना के दौरान उन्होंने लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी. सोनू सूद ने कोविड-19 के बाद भी लगातार लोगों की मदद की है और आज भी लोग उनके घर में सहायता की उम्मीद को लेकर पहुंचते हैं. एक्टर किसी को निराश नहीं करते हैं और हमेशा लोगों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Operation Sindoor: पाक पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक देखकर एक्शन मोड़ में आया Bollywood, सितारों ने दिया ये रिएक्शन

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Sonu Sood Zee Samvad Real Heroes Award 2026