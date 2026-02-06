Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Sonu Sood को इस अवॉर्ड से किया गया सम्मानित, एक्टर ने बच्चों के लिए कह दी बड़ी बात

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को अवॉर्ड दिया गया है. इस कार्यक्रम के दौरान एक्टर ने कई बड़ी बातें बताई हैं.

मुंबई में शुक्रवार यानी 6 फरवरी को जी मीडिया की अवॉर्ड सेरेमनी 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' (Zee Samvad Real Heroes Award 2026) का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान देश के अलग-अलग फील्ड से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है. फिल्मी दुनिया से जुड़े सोनू सूद, रकुल प्रीत सिंह, अदा शर्मा, मोना सिंह, अनु मलिक, पलाश मुच्छल, मिथुन शर्मा, मधुर भंडारकर समेत कई स्टार्स ने इवेंट में हिस्सा लिया. 'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में स्टार्स को अलग-अलग अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस दौरान सोनू सूद (Sonu Sood) को People's Pride Of The Year से अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस इवेंट में उन्होंने बच्चों के लिए बड़ी बात कही है. आइए जानते हैं कि सोनू सूद ने बच्चों के लिए क्या कहा है.

सोनू सूद ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर कही ये बात

'जी संवाद रीयल हीरो अवॉर्ड्स 2026' में सोनू सूद के साथ एक्ट्रेस गुल पनाग ने बात की है. गुल पनाग ने सोनू सूद से गाजियाबाद की तीन बहनों के सुसाइड को लेकर सवाल किया. इस पर सोनू सूद ने कहा कि बच्चों के लिए कहा कि टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन सोशल मीडिया नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चों में सोशल मीडिया की आदत लगने के पीछे माता-पिता का भी हाथ है. सोनू सूद का कहना है कि पैरेंट्स अपनी सहूलियत सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. इसके बाद बच्चों में सोशल मीडिया की आदत लग जाती है. इसके अलावा सोनू सूद ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की.

सोनू सूद रियल लाइफ में भी हैं हीरो

गौरतलब है कि सोनू सूद अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. उन्होंने अपने करियर कई फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा सोनू सूद रियल लाइफ में हीरो हैं. कोरोना के दौरान उन्होंने लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी. सोनू सूद ने कोविड-19 के बाद भी लगातार लोगों की मदद की है और आज भी लोग उनके घर में सहायता की उम्मीद को लेकर पहुंचते हैं. एक्टर किसी को निराश नहीं करते हैं और हमेशा लोगों की सहायता के लिए खड़े रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

