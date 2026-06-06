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Zee Short Film Contest: बड़े डायरेक्टर्स ने मिलाया हाथ, नए टैलेंट को देख दिग्गजों के भी उड़े होश! किसने जीता सबका दिल?

Zee Short Film Contest: मुंबई में 'जी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट' का शानदार ग्रैंड फिनाले हुए. इस दौरान अलग-अलग भाषाओं के फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और नए क्रिएटर्स मौजूद रहे, जिनका डॉ. सुभाष चंद्रा ने हौसला बढ़ाया.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 6, 2026 7:16 PM IST
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जी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट

Zee Short Film Contest: भारत की जानी-मानी कंटेंटे और टेक्नोलॉजी कंपनी 'Z' ने अपने 'जी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट' (Zee Short Film Contest) के पहले एडिशन का मुंबई में ग्रैंड फिनाले के साथ शानदार समापन किया. यह कॉन्टेस्ट भारत में अलग-अलग भाषाओं के फिल्म मेकर्स को ढूंढ़ने और उन्हें बढ़ावा देने की सबसे बड़ी मुहीमों में से एक था. ऐसे में इस खास मौके पर देश के कई दिग्गज फिल्म मेकर्स, नए उभरते क्रिएटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और सिनेमा लवर्स एक साथ एक मंच पर आए. यह सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं था, बल्कि इसमें युवा फिल्म मेकर्स को अपना हुनर दिखाने, इंडस्ट्री के दिग्गजों से सीखने और अपने फिल्मी सपनों के और करीब पहुंचने का एक बेहतरीन मौका दिया.

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डॉ. सुभाष चंद्रा यंग फिल्म मेकर्स का बढ़ाया हौसला

ये शाम और भी खास तब बन गई जब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस, डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. यहां उन्होंने अपने इंस्पाइरिंग शब्दों और विचारों से यंग फिल्म मेकर्स का हौसला बढ़ाया और उन्हें सिनेमा की दुनिया में कुछ नया करने के लिए इंस्पायर किया. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका ने 'Z' के 33 सालों के सफर को याद किया कि, कैसे उनके कंटेंट ने पीढ़ियों से दर्शकों को जोड़े रखा है. साथ ही उन्होंने सभी नॉमिनीज का स्वागत करते हुए उन्हें 'Z यूनिवर्स' के भविष्य की कहानी लिखने वाली अगली पीढ़ी बताया.

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दिग्गज जूरी मेंबर्स और खास राउंडटेबल

इस कॉन्टेस्ट के जूरी मेंबर्स में अनुराग कश्यप (हिंदी), रवि जाधव (मराठी), सृजित मुखर्जी (बंगाली), पी. समुद्रकानी (तमिल), हेमंत राव (कन्नड़) और लिजो जोस पेलिसरी (मलयालम) जैसे दिग्गज शामिल थे, जिन्होंने रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा. इन दिग्गजों ने आठ अलग-अलग भाषाओं की कैटेगरीज में विनर्स का एलान किया. बेस्ट शॉर्ट फिल्म और रनर-अप के अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट कंपोजर, बेस्ट कॉमेडियन और स्पेशल जूरी अवॉर्ड्स जैसे कैटेगरीज में भी टैलेंट को सम्मानित किया गया. वहीं इस कॉन्टेस्ट में मशहूर फिल्म समीक्षक राजीव मसूद भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान एक जूरी राउंडटेबल होस्ट किया, जहां सभी डायरेक्टरों ने रीजनल सिनेमा, टेक्नोलॉजी और भारतीय सिनेमा के फ्यूचर पर खुलकर बात की.

विनर्स पर हुई पैसों की बौछार

वहीं नए टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए डॉ. सुभाष चंद्रा ने एक बेहद अनोखे और बड़े मौके का एलान किया. हर भाषा में बेस्ट शॉर्ट फिल्म जीतने वाले को 5,00,000 और रनर-अप को 2,50,000 का कैश प्राइज दिया गया. इसके अलावा एक्टिंग, राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूजिक, कॉमेडी और जूरी अवॉर्ड्स जीतने वाले हर विनर को 1,00,000 बतौर इनाम दिए गए.

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क्या रही इस कॉन्टेस्ट की खास बातें?

इस कॉन्टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि, हर भाषा के टॉप दो फाइनलिस्ट को 'जी स्टूडियोज' के सामने अपनी ओरिजनल फिल्म की स्क्रिप्ट पेश करने का मौका मिला और खास बात ये है कि, इनमें से सेलेक्ट की गई एक फिल्म को जी स्टूडियोज खुद प्रोड्यूस करेगा. इससे इन नए क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट फिल्म से सीधे मेनस्ट्रीम सिनेमा यानी बड़ी फिल्मों में एंट्री करने का रास्ता साफ हो गया है. कुल मिलाकर यह शाम देशभर से आए राइजिंग फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी और नई सोच का एक शानदार जश्न रही, जिसने मनोरंजन की दुनिया में अगली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए 'Z' के वादे को एक बार फिर सच साबित कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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