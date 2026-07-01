Zee ने बुंडेसलिगा के राइट्स खरीदकर भारत में मजबूत किया अपना पोर्टफोलियो, फैंस को मिलेगा हाई-वोल्टेज फुटबॉल का मजा

जी एंटरटेनमेंट (ZEE) ने भारत में फुटबॉल लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. फीफा के बाद, अब कंपनी ने मशहूर जर्मन फुटबॉल लीग 'बुंडेसलिगा' के अगले 5 सालों के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं.

Zee ने जर्मन फुटबॉल लीग के हासिल किए राइट्स

इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है. देश की जानी-मानी कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक और बड़ा रिकाॅर्ड अपने नाम कर लिया है. फीफा (FIFA) के साथ कामयाब पार्टनरशिप करने के बाद, अब जी ने दुनिया की सबसे फेमस फुटबॉल लीगों में से एक, जर्मनी की 'बुंडेसलिगा' के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं.

यह डील पूरे 5 साल के लिए हुई है, जिसका मतलब है कि अगले पांच सालों तक भारतीय दर्शकों को घर बैठे दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल मैच देखने का मौका मिलेगा. साल 2026-27 के सीजन से इस लीग के सभी मैचों का सीधा प्रसारण ZEE के डिजिटल प्लेटफॉर्म 'Zee 5' और उनके स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल 'Unite8' पर किया जाएगा.

फैंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज

इस पार्टनरशिप के बाद फैंस को 'Zee 5' और 'Unite8' पर लाइव मैच देखने को मिलेंगा साथ ही मैच की हाइलाइट्स, खास प्रोग्राम और एक्सपर्ट्स की राय के साथ बेहतरीन कवरेज भी मिलेगी. ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में जी एंटरटेनमेंट अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी का एक बड़ा सबूत है. पिछले 4 सालों के आंकड़ों को देखें तो भारत में बुंडेसलिगा को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

ग्राउंड लेवल पर फुटबॉल को बढ़ावा देगी कंपनी

जी एंटरटेनमेंट मैच दिखाने तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, इस कंपनी ने देश में फुटबॉल को ग्रासरूट पर बढ़ावा देने का भी बड़ा फैसला किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि 'Zee 5' के फुटबॉल सब्सक्रिप्शन से जो भी कमाई होगी, उसका 15% हिस्सा वह देश की युवा प्रतिभाओं को खोजने, उन्हें ट्रेनिंग देने और आगे बढ़ाने में खर्च करेगी.

लीग में दिखेंगे दुनिया के बड़े सुपरस्टार्स

जी एंटरटेनमेंट और Unite8 स्पोर्ट्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनावलेकर ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि बुंडेसलिगा दुनिया की सबसे रोमांचक लीगों में से एक है. यह लीग अपने फैंस, वर्ल्ड क्लास क्लबों और नए टैलेंट के लिए जानी जाती है. उन्होंने बताया कि इस लीग के जरिए भारतीय फैंस को हैरी केन, जमाल मुसियाला, माइकल ओलिसे और जोशुआ किमिच जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल के बड़े प्लेयर को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा.

इसके साथ ही, जी और बुंडेसलिगा मिलकर भारत में 'Z x Bundesliga Football Week' लॉन्च करने जा रहे हैं. इसके तहत देशभर में युवा और उभरते हुए फुटबॉलरों के लिए स्पेशल फुटबॉल क्लीनिक और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ताकि भारत में भी अच्छे फुटबॉलर तैयार हो सकें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.