google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • Zee5 के इस ऐलान से उड़े बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स के होश! वेब सीरीज से लाइव स्पोर्ट्स तक, 7 भाषाओं में ...

Zee5 के इस ऐलान से उड़े बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स के होश! वेब सीरीज से लाइव स्पोर्ट्स तक, 7 भाषाओं में मिलेगा सबकुछ

ZEE5 ने अपने अब तक के सबसे बड़े कंटेंट स्लेट का ऐलान कर दिया है, जिसने बाकी प्लेटफॉर्म्स के होश उड़ा दिए है. दरअसल, अब जी5 पर 7 भाषाओं में फिल्में, लाइव स्पोर्ट्स, वेब सीरीज और AI कंटेंट के साथ ढेरों नए शोज आ रहे हैं. आइए एक नजर इस लिस्ट पर डालते हैं.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: July 21, 2026 12:46 PM IST
Zee5 के इस ऐलान से उड़े बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स के होश! वेब सीरीज से लाइव स्पोर्ट्स तक, 7 भाषाओं में मिलेगा सबकुछ

zee5 के ऐलान ने उड़ाए OTT प्लेटफॉर्म्स के होश!

Zee 5 Slate Yet Across Seven Languages: मनोरंजन अब ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो ट्रेंड बनाता है और इसी सोच के साथ Zee5 ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और मोस्ट एंबिशियस मल्टीलिंगुअल स्लेट का ऐलान कर दिया है. इस नए लाइनअप में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली समेत सात भाषाओं में नई फिल्में, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स, AI कंटेंट, एनिमेशन और बच्चों के लिए खास प्रोग्राम शामिल किए गए हैं. कंपनी का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां पेश करना है जो लोगों से जुड़ें और लंबे समय तक याद रखी जाएं.

ZEE5 की इन 7 दमदार फिल्मों और सीरीज को देखकर वीकेंड बन जाएगा स्पेशल, नोट कर लें लिस्ट
Also Read

ZEE5 की इन 7 दमदार फिल्मों और सीरीज को देखकर वीकेंड बन जाएगा स्पेशल, नोट कर लें लिस्ट

इन प्रोडक्शन हाउस ने मिलाया हाथ

Zee5 ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कई नामी प्रोडक्शन हाउस और फिल्म निर्माताओं के साथ साझेदारी की है. हिंदी कंटेंट के लिए Jio Studios, Maddock Films, Tips Films, Pen Studios, Reliance Entertainment, Dice Media और Jar Pictures जैसे बड़े बैनर जुड़े हैं. वहीं, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली इंडस्ट्री के कई प्रमुख स्टूडियोज भी इस अभियान का हिस्सा हैं.

FIFA World Cup 2026 को मिला बड़े ब्रांड्स का साथ, नॉकआउट स्टेज के लिए 'Z' की 95% एड इन्वेंट्री फुल
Also Read

FIFA World Cup 2026 को मिला बड़े ब्रांड्स का साथ, नॉकआउट स्टेज के लिए 'Z' की 95% एड इन्वेंट्री फुल

हिंदी दर्शकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले

हिंदी दर्शकों के लिए Zee5 कई नई वेब सीरीज लेकर आ रहा है, जिसमें 'Kambli', 'The Scam: Leaked', 'Coffee King', 'Jeena Isi Ka Naam Hai 2.0', जिसे आर. माधवन होस्ट करेंगे, 'Zee Horror Show' की वापसी, 'Rangbaaz Season 4', 'Janaawar 2' और 'Bakaiti Season 2' शामिल हैं.

वहीं, अगर फिल्मों की बात करें तो दर्शकों को 'Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai', 'Bandar', 'Bharat Bhagya Vidhata', 'Pooja Meri Jaan', 'Sarvgunn Sampann', 'Ghamasaan', 'Ikroop' और 'Dalimb' जैसी फिल्में देखने को मिलेंगी.

रीजनल भाषाओं में आएंगे ये शोज

इसके अलावा रीजनल भाषाओं के लिए भी Zee5 ने बड़ा दांव खेला है. तमिल में 'Demonte Colony 3', 'Hi!', 'Raawadi' और 'Thee Kural' जैसे प्रोजेक्ट आएंगे. तेलुगु में 'Shrimathi', 'Objection Mylord', 'Venky Anil 5', 'NBK111' और 'Vrushakarma' रिलीज होंगी. कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषाओं में भी कई नई वेब सीरीज, फिल्मों और लोकप्रिय शोज के नए सीजन दर्शकों को देखने को मिलेंगे.

नए शोज भी हो रहे हैं लॉन्च

खास बात ये है कि, मनोरंजन के अलावा Zee5 अपने Live Sports सेक्शन को भी मजबूत कर रहा है. प्लेटफॉर्म पर FIFA, Bundesliga, ILT Season 5 और Tamil Nadu Kabaddi जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स स्ट्रीम किए जाएंगे. वहीं, AI आधारित कंटेंट, एनिमेशन और बच्चों के लिए Garud-Ek Yodha Ki Gatha, Vikram Betal, Ram Anjaney Yuddh, Tales of Krishna और Bandbudh Aur Budbak 2.0 जैसे कई नए शो भी लॉन्च किए जाएंगे.

Zee5 ने क्यों खेला ये बड़ा दांव?

Zee5 इंडिया के बिजनेस हेड तेजकरण सिंह बजाज ने कहा कि, कंपनी का लक्ष्य सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि नए ट्रेंड्स बनाना है. वहीं, Zee के चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुंसूर का कहना है कि, आज के दर्शक भाषा की सीमाओं में बंधे नहीं हैं, इसलिए Zee5 ऐसा कंटेंट ला रहा है जो हर वर्ग और हर भाषा के दर्शकों से जुड़ सके. गौरतलब है कि Zee5 की पहुंच आज 190 से ज्यादा देशों तक है और यह भारत का सबसे बड़ा घरेलू वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है. आने वाले समय में कंपनी अपने कंटेंट, टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने पर भी लगातार काम करेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

Tags:

Up Next

Operation Safed Sagar Trailer: स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के रोल में छा गए सिद्धार्थ, 3 मिनट के ट्रेलर में दिखी खौफनाक मिशन की झलक

Next Story

Operation Safed Sagar Trailer: स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के रोल में छा गए सिद्धार्थ, 3 मिनट के ट्रेलर में दिखी खौफनाक मिशन की झलक