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The Scam-Leaked: छात्र प्रदर्शन के बीच 'द स्कैम लीक्ड' का टीजर रिलीज, 1 मिनट का वीडियो देख कांप उठेगी रूह!

The Scam Leaked: देशभर में जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच ZEE5 ने नई सीरीज 'The Scam Leaked' का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है. 1 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में पेपर लीक का खौफनाक सच देखने को मिल रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 22, 2026 11:57 PM IST
The Scam-Leaked: छात्र प्रदर्शन के बीच 'द स्कैम लीक्ड' का टीजर रिलीज, 1 मिनट का वीडियो देख कांप उठेगी रूह!

'द स्कैम लीक्ड' का टीजर आउट

The Scam-Leaked Teaser Out: देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध अभी भी जारी है. इसी बीच OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ने अपनी नई वेब सीरीज 'द स्कैम लीक्ड' (The Scam-Leaked) का टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसकी कहानी हाल के पेपर लीक विवाद से काफी मिलती-जुलती नजर आ रही है. 1 मिनट 9 सेकंड इस टीजर की शुरुआत एक हाई-सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से होती है, जहां मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पेपर छापे जा रहे हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर सील करके बॉक्स में पैक किए जाते हैं और फिर उन्हें वैन में लोड किया जाता है और इसी के बाद शुरू होती है फिल्म की असली कहानी...

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क्या है The Scam-Leaked के टीजर की कहानी?

दरअसल, वैन में लोड करने के दौरान एक शख्स चुपके से प्रश्नपत्र की कॉपी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है. वह तुरंत पेपर की फोटोज क्लिक करके ऑनलाइन चैट के जरिए लीक कर देता है. इसके बाद टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि, मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और मामले की जांच CBI कर रही है. टीजर का सबसे इमोशनल हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है. एक खाली क्लासरूम में मोबाइल की रिंग बजती है, स्क्रीन पर 'Papa Calling' लिखा दिखाई देता है. जैसे ही कैमरा ऊपर जाता है, शीशे में एक ऐसे छात्र की झलक दिखाई देती है जिसने आत्महत्या कर ली है. यह सीन न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देता है बल्कि, ये पेपर लीक के बाद के सबसे काले राज से पर्दा उठाता है.

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हालांकि, टीजर देखने के बाद लोगों को NEET पेपर लीक विवाद की याद जरूर आती है, लेकिन मेकर्स ने साफ तौर पर किसी वास्तविक घटना का नाम नहीं लिया है. फिलहाल सीरीज की स्टारकास्ट और रिलीज डेट का खुलासा भी नहीं किया गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि, 'द स्कैम लीक्ड' (The Scam-Leaked) दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है और क्या यह एग्जाम सिस्टम से जुड़े बड़े सवालों को पर्दे पर प्रभावी तरीके से दिखा पाती है. लेकिन 1 मिनट 9 सेकंड के टीजर को देखकर दर्शक इसे अभी रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं.

टीजर देख नेटिजन्स ने की ये डिमांड

'द स्कैम लीक्ड' के टीजर पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक नेटिजन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'प्लीज इसका एड न करें...इसे सीधे रिलीज कर दें...नहीं तो इसका भी वही हाल होगा जो सतलुज का हुआ था.' दूसरे ने लिखा, 'किसी को अवसर मिल गया.' एक अन्य ने लिखा, 'तुम्हें इसी समय ट्रेलर लॉन्च करना था.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स फिल्म के टीजर पर देखने को मिल रहे हैं.

Zee5 पर पूरे साल होने वाला है धमाका

आपको बता दें कि, कुछ दिन पहले Zee5 ने इस साल के लिए अपनी नई पेशकशों की घोषणा की थी, जिनमें कई नई सीरीज़ और फिल्में शामिल हैं. इस साल हमें OTT प्लेटफॉर्म पर कई दिलचस्प कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें 'रंगबाज 4', 'जनावर सीजन 2', 'कांबली', 'जीना इसी का नाम है 2.0', 'द जी हॉरर शो', 'राम अंजनेय युद्ध' और अन्य शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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