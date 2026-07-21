Frame की शूटिंग के तीसरे दिन सेट पर ऐसा क्या हुआ कि नर्वस हो गए थे डायरेक्टर विक्रम पटवर्धन? सुनाया BTS किस्सा, बताया क्यों खास है फिल्म

Frame Marathi Movie ZEE5: विक्रम पटवर्धन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'फ्रेम' ZEE5 पर ट्रेंड कर रही है. इसी बीच डयरेक्टर ने नागराज मंजुले और अमेय वाघ के साथ शूटिंग से जुड़ा एक बेहद खास किस्सा शेयर किया है.

'फ्रेम' डायरेक्टर ने सुनाया शूटिंग से जुड़ा किस्सा

Vikram Patwardhan Share BTS Story of Frame Movie: आजकल सिर्फ बॉलीवुड या साउथ ही नहीं, बल्कि हमारी रीजनल फिल्में भी कमाल का कंटेंट लेकर आ रही हैं. इसी कड़ी में मराठी सिनेमा की नई फिल्म 'फ्रेम' (Frame) इन दिनों काफी सुर्खियों में है. 10 जुलाई 2026 को ZEE5 पर रिलीज हुई विक्रम पटवर्धन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक फोटो पत्रकार की जिंदगी, उसकी नैतिकता और इंसानियत के बीच झूलते संघर्ष की बेहद संजीदा कहानी दिखाती है. फिल्म को दर्शकों का बढ़िया रिस्पॉन्स मिल ही रहा था कि इसी बीच इसके डायरेक्टर ने शूटिंग से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और अनदेखा किस्सा शेयर कर दिया है.

किस पर आधारित है Frame?

फिल्म की कहानी पुणे के एक अखबार से जुड़े दो फोटो जर्नलिस्ट्स के इर्द-गिर्द घूमती है. एक हैं अनुभवी चंदू पानसरे (नागराज मंजुले) और दूसरे हैं नए नवेले सिद्धार्थ देशमुख (अमेय वाघ). जहां चंदू का मानना है कि एक फोटोग्राफर का काम बिना किसी भावना के सिर्फ सच्चाई को कैमरे में कैद करना है, वहीं सिद्धार्थ के लिए इंसानियत हमेशा प्राथमिकता रहती है. लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है, जब एक विनाशकारी भूकंप आता है और फिर इस दौरान दोनों के इस अलग-अलग नजरिए और सिद्धांतों की कड़ी परीक्षा होती है. जो देखना काफी दिलचस्प होता है. वहीं इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर ने शूटिंग से जुड़ा एक खास किस्सा शेयर किया है.

विक्रम पटवर्धन ने शेयर किया शूटिंग से जुड़ा किस्सा

डायरेक्टर विक्रम पटवर्धन ने हाल ही में बताया कि, 'शूटिंग के तीसरे या चौथे दिन हमने नागराज दादा और अमेय के बीच एक बेहद इंटेंस और इमोशनल सीन शूट किया. आमतौर पर शुरुआती दिनों में हम हल्के-फुल्के सीन ही शूट करते हैं, लेकिन लोकेशन की वजह से हमें यह सीन पहले करना पड़ा. यह सीन फिल्म के क्लाइमेक्स के ठीक पहले आता है.' विक्रम ने आगे बताया, 'मैं पहले थोड़ा नर्वस था, क्योंकि इतनी जल्दी इतना भारी सीन करना आसान नहीं होता. लेकिन दोनों कलाकारों ने जिस तरह से अभिनय किया, उसने सेट पर मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया. सब यही कह रहे थे 'वाह! क्या बात है!' उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि इस फिल्म के लिए नागराज और अमेय का चुनाव बिल्कुल सही फैसला था.'

दर्शकों को क्या सीख देती है Frame?

जब उनसे पूछा गया कि दर्शक इस फिल्म से क्या सीख लेकर जाएं, तो विक्रम ने कहा, 'फिल्म का बैकड्रॉप भले ही प्रेस फोटोग्राफी है, लेकिन इसके केंद्र में जिंदगी की अनिश्चितता है. आज की दुनिया में कुछ भी तय नहीं है, अगले ही पल क्या हो जाए, कोई नहीं जानता. हम इस फिल्म के जरिए जिंदगी के इसी सच और अप्रत्याशित रूप को दिखाना चाहते थे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…