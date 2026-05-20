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Exclusive: पावरफुल सिस्टम और रसूखदार परिवार के बीच बगावत की चिंगारी! Satrangi: Badle Ka Khel में ऐसा होगा Mahvash का धाकड़ रोल

Satrangi: Badle Ka Khel जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गदर मचाने वाला है, लेकिन इसकी रिलीज से पहले सीरीज की लीड एक्ट्रेस महवश ने अपने किरदार और सेट की पीछे के कई राज खोले हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 20, 2026 2:04 PM IST
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'सतरंगी: बदले का खेल'

Exclusive with Satrangi: Badle Ka Khel Fame Mahvash: ओटीटी (OTT) की दुनिया में हर हफ्ते कई कहानियां दस्तक देती हैं. जिसमें एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांस से भरी कहानी देखने को मिलती है, लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा आने वाला है, जो स्क्रीन पर आग लगा देगा. सत्ता की भूख, रोंगटे खड़े कर देने वाला भेदभाव और इन सबके बीच 'लौंडा नाच' जैसी लोक-कला का वो सतरंगी रंग, जिसमें छिपा है खूनी बदले का खेल...दरअसल, हम बात कर रहे हैं अंशुमान पुष्कर (Anshuman Pushkar), महवश (Mahvash) और कुमुद मिश्रा (Kumud Mishra) जैसे कलाकारों से सजी वेब सीरीज 'सतरंगी: बदले का खेल' (Satrangi: Badle Ka Khel) की, जो 22 मई 2026 को ZEE5 पर रिलीज होने वाली है.

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Mahvash ने खोले पर्दे के पीछे के राज

वहीं इस सीरीज के रिलीज के पहले इसके लीड स्टार्स अंशुमान और महवश ने जी मीडिया के 'बॉलीवुड लाइफ' से खास बातचीत की. इस दौरान महवश ने अपने कैरेक्टर, को-स्टार संग केमिस्ट्री और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की और पर्दे के पीछे के कई राज खोले.

Mahvash ने अपने किरदार पर की बात

इंटरव्यू के दौरान जब महवश से पूछा गया कि, क्या इस रोल के लिए उन्हें कोई खास तैयारी या रिसर्च करना पड़ा था? इस पर सीरीज की लीड एक्ट्रेस महवश ने जवाब देते हुए कहा, 'फिल्म में जो बबलू का कैरेक्टर है, उन्हें 'लौंडा नाच' कल्चर और इससे जुड़ी बहुत सारी चीजों के बारे में काफी जानकारी है. जहां तक मेरे किरदार का सवाल है, तो मैं खुद ऐसी कहानियों को सुनते और देखते हुए बड़ी हुई हूं जिसके इर्द-गिर्द यह सीरीज बुनी गई है.'

'सतरंगी: बदले का खेल' में कैसा है महवश का किरदार?

महवश ने आगे अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरा कैरेक्टर एक ऐसे बैकग्राउंड और परिवार से आता है, जो पहले से ही सिस्टम में बहुत पावरफुल है, लेकिन इस किरदार की खासियत यह है कि उसे सही और गलत का हमेशा एहसास रहता है. वह उस माहौल में रहते हुए भी सबकुछ एक तीसरे पर्सन के नजरिए से देख पाती है. इस सिस्टम के बीच रहकर उसके खिलाफ बगावत करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि असल जिंदगी में बड़े होते हुए मैं खुद भी काफी रेबल रही हूं. अगर कुछ गलत हो रहा हो, तो उसके खिलाफ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती.' इससे साफ है कि सीरीज में महवश का एकदम धाकड़ रोल दिखने को मिलने वाला है, जो पावरफुल सिस्टम और रसूखदार परिवार के बीच बगावत की चिंगारी बन सकती हैं.

सीरीज ने महवश को पर्सनल लेवल पर क्या सिखाया?

आगे उन्होंने सीरीज (Satrangi: Badle Ka Khel) में आरती के किरदार ने उन्हें पर्सनल लेवल पर क्या सिखाया? इसके बारे में बताते हुए कहा, 'इस रोल ने मुझे यही सिखाया है कि, रिश्ते अपनी जगह होते हैं और सही-गलत अपनी जगह. समाज को लेकर आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी होती है, उसे उठाना बहुत जरूरी है. चाहे बात किसी दूसरे इंसान की हो या आपके खुद के साथ कुछ गलत हो रहा हो, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए.'

कैसी है महवश और अंशुमान की ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री?

वहीं इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने को-स्टार अंशुमान पुष्कर के साथ अपनी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा, 'अंशुमान के साथ मेरी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री काफी अच्छी रही. काम करते-करते हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं. सेट पर जैसे ही कट होता था. हम दोनों वापस अपने अंशुमान और महवश वाले जोन में आ जाते थे. हमने सेट पर खूब मस्ती की है और कई खूबसूरत यादें भी बनाई हैं.' एक्ट्रेस ने बताया कि, इसके अलावा कुमुद सर के साथ भी हमने काफी मजे किए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि, यह दोस्ती मेरी तरफ से तो बहुत लंबी चलने वाली है.

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कब और कहां रिलीज होगी 'सतरंगी: बदले का खेल'?

आपको बता दें कि, 'सतरंगी: बदले का खेल' (Satrangi: Badle Ka Khel Release Date) एक दमदार क्राइम-ड्रामा सीरीज है, जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक कलंक के विषय पर आधारित है. इसके लीड एक्टर्स अंशुमान पुष्कर, महवश और कुमुद मिश्रा हैं, जिनका सीरीज में बेहद दमदार अवतार देखने को मिलने वाला है. ये धांसू सीरीज 22 मई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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