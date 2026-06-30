'15 साल दुखी होने से बेहतर 5 साल खुश रहो', 74 साल की जीनत अमान ने शादी से पहले लिव-इन में रहने की दी सलाह

Zeenat Aman Relationship Advice: वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान ने लोगों को सलाह दी है कि शादी से पहले लिव इन में रहना चाहिए. आइए बताते हैं कि 74 साल की एक्ट्रेस ने और क्या कहा है.

एक्ट्रेस जीनत अमान पर पहले भी लिव इन रिलेशनशिप की वकालत कर चुकी हैं.

हिंदी सिनेमा में अपनी जबरदस्त अदाकारी और ग्लैमर से लोगों का दिल जीतने वाली वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान (Zeenat Aman) अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं. वह अक्सर अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखती है. जीनत अमान भले ही 74 साल की हों लेकिन वह काफी मॉर्डन हैं. एकदम बिंदास जिंदगी जीने वाली एक्ट्रेस आए दिन लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की वकालत करती नजर आती हैं. जीनत अमान ने एक बार फिर कहा है कि शादी से पहले लिव-इन में रहना जरूरी है. उनका कहना है कि आज के समय में लिव-इन में रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. आइए बताते हैं कि जीनत अमान ने और क्या कहा है.

जीनत अमान ने कहा- 'कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती'

एक्ट्रेस जीनत अमान ने यूट्यूब चैनल 'फ्लिप द स्क्रिप्ट विद शुभ्रा' के साथ बात करते हुए कहा, 'आज के दौरान में और पुराने समय में भी देखें तो कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती. कानूनी तौर पर शादी के बंधन में बंधने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए. मेरा यही मानना है. आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मेंटली और इमोशनली रूप से एक-दूसरे के लिए ठीक हैं या नहीं. अगर आप बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उन्हें कैसे पालेंगे? पैसों को लेकर आपकी सोच क्या है? अगर दो लोगों के बीच तालमेल ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा हुआ? क्या आप 15 साल की मुश्किलों भरी जिंदगी के बजाय 5 साल की खुशहाल जिंदगी बिताना पसंद नहीं करेंगे? मेरा तो यही मानना है.'

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जीनत अमान बोलीं- 'रिश्तों पर काम करते रहना चाहिए'

जीनत अमान ने आगे कहा, 'रिश्तों पर हमेशा काम करते रहना पड़ता है. हमेशा हनीमून फेज के बने रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. अगर रिश्ता चलना है तो कपल को एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज जैसी चीजों को अपनाना होगा. रिश्ते में समय के साथ एक-दूसरे के लिए अटैचमेंट भी बदलती है, इसलिए रिश्ता लंबा चलाने के लिए कुछ समय के लिए रोमांस पर डिपेंड रहने के बजाय कमिटमेंट की जरूरत होती है.' एक्ट्रेस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. बताते चलें कि जीनत अमान 74 साल में भी एक्टिंग में एक्टिव हैं. वह साल 2025 में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज 'द रॉयल्स' में नजर आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.