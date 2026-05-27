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Zubeen Garg Case: जुबीन गर्ग केस में 4 आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, लगीं BNS की गंभीर धाराएं

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. गुवाहाटी की एक विशेष अदालत ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय कर दिए हैं, जिनमें से 4 पर सीधे मर्डर का आरोप लगा है. जानिए आगे इस हाई-प्रोफाइल केस में क्या होने वाला है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 27, 2026 10:31 AM IST
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जुबीन गर्ग केस में बड़ा एक्शन

असम के चहेते और मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. गुवाहाटी की एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए आरोप तय कर दिए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 आरोपियों पर सीधे-सीधे हत्या का केस चलेगा. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जियाउल कमर के मुताबिक, स्पेशल कोर्ट की जज शर्मिला भुयान ने जब अदालत में आरोपियों के सामने उन पर लगे आरोप पढ़कर सुनाए, तो आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया. अब इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी और 8 जून से गवाहों के बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

सिंगापुर कोर्ट और असम पुलिस की जांच

यह पूरी अदालती कार्रवाई जुबीन गर्ग की मौत के करीब दो महीने बाद हुई है. आपको बता दें कि इस मामले में दो अलग-अलग थ्योरी सामने आई थीं. सिंगापुर की एक अदालत ने जुबीन की मौत को एक हादसा बताया था और कहा था कि उनकी मौत दुर्घटनावश डूबने की वजह से हुई थी, इसमें कोई साजिश नहीं थी.

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लेकिन दूसरी तरफ, असम सरकार और वहां की जनता को कुछ गड़बड़ लग रही थी. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने तो इसे साफ-साफ हत्या तक कह दिया था. इसके बाद असम सीआईडी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई. इस एसआईटी की चार्जशीट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब गुवाहाटी कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की 10 गंभीर धाराओं के तहत केस चलाने का फैसला किया है.

इन 4 लोगों पर दर्ज हुआ हत्या का केस

सबसे बड़ा और गंभीर एक्शन बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या के तहत हुआ है. कोर्ट में सिद्धार्थ शर्मा, श्याम काणु महंता, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रवा महंता पर मर्डर का चार्ज लगाया है. इसके अलावा श्याम काणु महंता पर मर्डर के साथ-साथ जबरन वसूली, धोखाधड़ी और सबूत गायब करने के आरोप भी तय हुए हैं. सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी पर मर्डर और साजिश के अलावा विश्वासघात करने की धारा भी लगाई गई है. अमृत प्रवा महंता पर हत्या के साथ ही सबूत मिटाने का केस भी दर्ज हुआ है.

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करीबी रिश्तेदारों पर गिरी गाज

इस मामले में जुबीन के कुछ करीबी भी जांच के घेरे में आ गए हैं. जुबीन के चचेरे भाई और असम पुलिस के पूर्व अधिकारी संदीपन गर्ग पर भी धारा 105 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसके साथ ही, हादसे के वक्त जुबीन के साथ मौजूद उनके दो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड पर भी आपराधिक साजिश और विश्वासघात की धाराओं में मुकदमा चलेगा.

पिछले साल हुआ हादसा

जुबीन गर्ग की मौत पिछले साल 19 सितंबर को हुई थी. वह सिंगापुर के लाजारस आइलैंड के पास एक प्राइवेट यॉट पर ट्रिप के लिए गए थे, जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ. उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे असम में मातम छा गया था और इसे लेकर काफी विवाद भी खड़ा हुआ था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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