Zubeen Garg Death: दुर्घटना या मर्डर, कैसे हुई थी सिंगर जुबीन गर्ग की मौत? सिंगापुर पुलिस ने किया खुलासा

सिंगर जुबीन गर्ग की अचानक हुई मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया थे. वहीं इस मामले में अब सिंगापुर पुलिस ने एक नई जानकारी दी है. सिंगर की मौत दुर्घटना थी या मर्डर ये अभी भी रहस्य बना हुआ था.

देश के मशहूर गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक मौत की खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक ऐसा घाव दिया है, जो शायद ही कभी भर पाए. 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के पुल में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी. जिसके बाद लोग इस मौत को मर्डर या दुर्घटना बता रहे थे. क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा साजिश था? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) दिन-रात जांच में जुटा है. हाल ही में सिंगापुर पुलिस ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए वहां की स्थिति को बताया है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच और अब तक मिले सबूत के आधार पर इस मामले में किसी भी तरह की 'फाउल प्ले' फिलहाल नहीं दिख रहा है.

पुलिस ने कही ये बात

वहीं पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और वे हर पहलू को बारीकी से देख रहे हैं. सिंगापुर पुलिस ने बताया कि इस जांच के अंतिम रिपोर्ट जनवरी और फरवरी 2026 के बीच 'स्टेट कोरोनर' को सौंपे जाएंगे. इसके बाद एक कोरोनर इन्क्वायरी (CI) शुरू होगी. आपको बता दें कि CI यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें मौत के असल वजह का पता लगाया जाता है. यह पूरी तरह से एक 'फैक्ट फाइंडिंग' मिशन होता है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जुबीन के निधन की असली वजह लोगों और उनके परिवार को बताई जाएगी. SPF ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर ध्यान न दें और पुलिस की जांच पर भरोसा रखें.

भारत में दाखिल हुए चार्जशीट

सिंगापुर पुलिस जहां इसे शुरुआती तौर पर नेचुरल या आकस्मिक घटना मान रही है, वहीं भारत में चल रही जांच एक अलग ही दिशा की ओर इशारा कर रही है. पिछले हफ्ते भारत की एक अदालत में दायर चार्जशीट ने सबको चौंका दिया है. एक विशेष जांच टीम ने जुबीन के सेक्रेटरी सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि जुबीन गर्ग अपनी मौत के अगले ही दिन यानी 20 सितंबर को सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले 'नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में मुख्य कलाकार के तौर पर शामिल होने वाले थे. ऐसे में ऐन मौके पर हुई उनकी मौत कई सवाल खड़े करती है.

कब तक आएगी रिपोर्ट

जुबीन गर्ग की आवाज ने लोगों का दिल जीता है. उनकी मौत ने फैंस बेहद दुखी हैं. वहीं फैंस चाहते हैं कि अगर जुबिन का मर्डर हुए है तो उनके अपराधियों को सजा मिले. फिलहाल, पूरा देश और जुबीन के चाहने वाले फरवरी 2026 का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनके चहेते कलाकार को इंसाफ मिल सके. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

