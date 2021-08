Bigg Boss OTT: Karan Johar को होस्ट चुनकर कहीं गलती तो नहीं कर बैठे मेकर्स? मुसीबत बन सकती हैं ये बातें !!

Is Karan Johar right choice for Salman Khan’s Bigg Boss OTT: बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) पहली बार टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस (Bigg Boss 15) के साथ जुड़े हैं। सलमान खान (Salman Khan) के इस टीवी शो के ओटीटी वर्जन की होस्टिंग की जिम्मेदारी इस बार मेकर्स ने करण जौहर को सौंपी है। तो क्या उनको इस टीवी रियलिटी शो का हिस्सा बनाकर निर्माताओं ने सही फैसला लिया है या उनसे हो गई है एक बड़ी चूक। आइए इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Manasvi Vashist ने मेकर्स को दिया बड़ा झटका, क्वारंटाइन होने से 2 घंटे पहले छोड़ा शो

खुद भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार हैं करण जौहर

बिग बॉस 15 में एक नया ट्विस्ट लाते हुए मेकर्स ने इस टीवी रियलिटी शो की शुरुआत ओटीटी प्लेटफॉर्म से की है। जिसके लिए करीब 15 कंटेस्टेंट्स को टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही मेकर्स दर्शकों को दिखाने वाले हैं। ऐसे में टीवी रियलिटी शो को और भी तड़कता-भड़कता बनाने के लिए मेकर्स ने सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार करण जौहर को चुना है। जी हां, फिल्मी दुनिया में शायद ही कोई करण जौहर से बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार होगा। फिल्म निर्माता-निर्देशक की सेक्सुएलिटी से लेकर उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी पार्टियां और उनके तौर तरीके हमेशा ही लोगों का ध्यान खींचते हैं। ऐसे में करण जौहर इस शो को लेकर भी कई वजहों से सुर्खियों में बने रह सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Karan Johar ने किया बड़ा खुलासा, कंटेस्टेंट्स को सजा देगी ऑडियंस

कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलवाने में महारथ हासिल कर चुके हैं करण जौहर

करण जौहर एक बेहतरीन होस्ट हैं। ये बात वो अपने शो कॉफी विद करण से भी साबित कर चुके हैं। वो खुद बेहद मजाकिया और हाजिरजवाब तो हैं ही। साथ ही उन्हें लोगों से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलवाना भी बखूबी आता है। उनके इसी गुण की वजह से ही उनके हिट चैट शो कॉफी विद करण भी कई बार कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है।

बोल्डनेस से भी नहीं हैं करण जौहर को परहेज

बिग बॉस के मेकर्स ने हाल ही में करण जौहर का दूसरा प्रोमो रिलीज किया है। जिसमें वो एक तरह से दर्शकों को इस शो में होने वाली ‘सजा’ के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रोमो से साफ पता लगता है कि करण जौहर का ये शो काफी बोल्ड भी होने वाला है। बोल्ड कंटेंट को मसखरे अंदाज में करण जौहर परोसना बखूबी जानते हैं। तो इस मामले में भी वो मेकर्स की उम्मीदों पर खरे ही उतरेंगे। Also Read - Bigg Boss OTT: इन 2 हसीनाओं के साथ घर के अंदर बंद होना चाहते हैं Karan Johar, जानिए नाम

नहीं हैं सलमान खान जैसा चार्म

करण जौहर खुद कॉन्ट्रोवर्सी किंग हैं। ऐसे में वो अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। बिग बॉस ओटीटी पर बोल्ड और एडल्ट कंटेंट होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे में करण जौहर इस शो को टीआरपी दिलाने में सफल हो तो सकते हैं लेकिन करण जौहर के पास फिल्म स्टार सलमान खान जैसा चार्म नहीं है। जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग कम और ट्रोलिंग ज्यादा होती है।