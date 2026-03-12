1 घंटा 40 मिनट की वो फिल्म जो कभी OTT पर नहीं हो पाई रिलीज, Dhurandhar 2 का करियर लगा दांव पर...

This Bollywood Film never released on OTT: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म धुरंधर 2 के स्टार की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज तक ओटीटी पर रिलीज नहीं हो पाई. इस फिल्म के बारे में जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

This Bollywood Film never released on OTT: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के रिलीज में अब बहुत कम समय बचा है. जल्द ही ये फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाएगी. इस फिल्म में आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) जैसे सितारे अपना दमखम दिखाने वाले हैं. दुनियाभर में धुरंधर 2 के टिकिट्स तेजी से बिक रहे हैं. लोग बेसब्री से धुरंधर 2 को देखे का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच हम आपको धुरंधर 2 के एक ऐसे स्टार की फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक गलती की वजह से कभी ओटीटी पर रिलीज नहीं हो पाई. मजेदार बात ये है कि ओटीटी छोड़िए ये फिल्म को सिनेमाघरों तक भी नहीं पहुंची. अब आप सोचोंगे कि यहां हम धुरंधर 2 के किस सितारे के बारे में बात कर रहे हैं. हम यहां बात कर रह हैं धुरंधर 2 स्टार आर माधवन की.. जिनकी फिल्म 'सनग्लास' कभी रिलीज नहीं हो पाई. फिल्म 'सनग्लास' में आर माधवन के अलावा कोंकणा सेन शर्मा भी नजर आई थीं.

क्या थी सनग्लास की कहानी?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 स्टार आर माधवन ने इस फिल्म में मेन लीड का किरदार निभाया था. फिल्म में आर माधवन और कोंकणा सेन शर्मा पति-पत्नी के किरदार में नजर आए थे. फिल्म में आर माधवन और कोंकणा सेन शर्मा के बीच 7 साल का फासला दिखाया गया था. इस उम्र के फासले के जरिए फिल्म में दिखाया गया था कि एज गैप कैसे शादी को तबाह कर सकता है. ये एक सटायर कॉमेडी थी जिसे साल 2013 में रिलीज होना था. हालांकि कुछ कारणों के चलते ये फिल्म ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज ही नहीं हो सकी. अब तो आर माधवन और कोंकणा सेन शर्मा की ये फिल्म ठंडे बस्ते में जा चुकी है.

क्यों रिलीज नहीं हो पाई आर माधवन और कोंकणा सेन शर्मा क फिल्म

बताया जाता है कि आर माधवन और कोंकणा सेन शर्मा की फिल्म सनग्लास फिल्ममेकर रितुपर्णो घोष की वजह से ही रिलज नहीं हो पाई. वो फिल्म में जया बच्चन जैसे सितारों को लेना चाहते थे. हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए. उनके एडिटर, सिनेमैटोग्राफर और तकनीशियन्स के साथ भी दिक्कत चल रही थी. इसके अलावा प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में भी पैसे की वजह से दिक्कत आ रही थी. वहीं साल 2013 में रितुपर्णो घोष की मौत होने से फिल्म के रिलीज होने के सभी चांस खत्म हो गए. हालांकि 19वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रितुपर्णो घोष की ये फिल्म दिखाई गई थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

