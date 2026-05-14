हर किरदार कातिल, हर सीन में शक! 123 मिनट की इस साइको थ्रिलर फिल्म को देख चकरा जाएगा सिर; अंत देख फटी रह जाएंगी आंखें

Psycho Thriller Movie Watch On OTT: क्या आप रोमांटिक, हॉरर या कॉमेडी जैसी बोरिंग कहानियों से थक चुके हैं और दिमाग की नसें हिला देने वाली किसी फिल्म की तलाश में हैं? तो हम आपको साल 2025 में आई एक ऐसी साइको थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए. ये एक ऐसी फिल्म है, जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की फितरत कितनी डरावनी हो सकती है. शुरुआत में इस मूवी का हर किरदार आपको कातिल लगेगा हर किसी पर शक की सुई टिकेगी, लेकिन अंत में जो होगा उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.
हम जिस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टर मिथुन के डायरेक्शन में बनी गोमती शंकर स्टारर 'स्टीफन' है. ये फिल्म अपनी अनूठी कहानी और दिमाग की नसें हिला देने वाले क्लाइमेक्स के लिए जानी जाती है. शुरुआत में कहानी काफी शानदार लगती है, लेकिन जैसे-जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे-वैसे खतरनाक और हैरान करने वाले सीन्स और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स काफी धांसू है, जिसकी वजह से ये मूवी फेमस है.
फिल्म की कहानी स्टीफन जेबराज (गोमती शंकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुलिस स्टेशन जाकर 9 महिलाओं की हत्या करने का जुर्म कबूल करता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक पुलिस इंस्पेक्टर (माइकल थंगदुरई) और एक मनोरोग विशेषज्ञ (फिजियोथेरेपिस्ट) इस बात की जांच करते हैं कि स्टीफन ने ऐसा क्यों किया. शुरूआत में सिंपल नजर आने वाली ये कहानी आगे धीरे-धीरे पेचींदा होने लगती हैं और अंत तक दो आपके दिमाग को झन्नाकर रख देगी.
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अगर आपको ऐसी ही दिमाग को हिलाकर रख देने वाली फिल्म का इंतजार है और 'स्टीफन' को देखना चाहते हैं, तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…