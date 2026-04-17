Bhooth Bangla: इस OTT प्लेटफॉर्म पर गर्दा उड़ाएगी अक्षय कुमार की फिल्म? चद्दर में घुसकर लेना मजा...

Bhooth Bangla on OTT: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज हुए 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ है और सोशल मीडिया पर फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर बातें होनी शुरू हो चुकी हैं. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'भूत बंगला' की ओटीटी रिलीज को लेकर क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं.

Bhooth Bangla on OTT: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. बीती रात फिल्म 'भूत बंगला' का पेड रिव्यू रखा गया था. पेड रिव्यू सामने आने के बाद से ही फिल्म 'भूत बंगला' के बारे में बात हो रही हैं. लोग लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म 'भूत बंगला' की तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार ने जबरदस्त काम किया है. भले ही सोशल मीडिया पर फिल्म 'भूत बंगला' की खूब वाहवाही हो रही हो लेकिन ये फिल्म धुरंधर 2 को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है है. माना जा रहा है कि रिलीज के पहले दिन ये फिल्म 5 करोड़ के आसपास कमाई ही कर पाएगी. ऐसे में फिल्म 'भूत बंगला' के मेकर्स को कमाई का कोई और जरिया तो निकालना होगा. इसी बीच फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही फिल्म 'भूत बंगला' ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'भूत बंगला' नेटफ्लिक्स पर कभी भी रिलीज की जा सकती है. नेटफ्लिक्स फिल्म 'भूत बंगला' का डिजीटल पार्टनर है. ऐसे में ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है.

खूब हो रही है अक्षय कुमार की तारीफ

हालांकि अब तक भी मेकर्स ने फिल्म 'भूत बंगला' की ओटीटी रिलीज को लेकर किसी तरह का ऐलान नहीं किया है. अगर फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली तो फिर हो सकता है कि फिल्म की ओटीटी रिलीज को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के काम को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'भूत बंगला' देखकर फैंस को एक बार के लिए तो भुल भूलैया की याद आ गई है. फैंस फिल्म 'भूत बंगला' को साल की सबसे बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म का दर्जा दे रहे हैं.

वायरल हो रहे हैं फिल्म 'भूत बंगला' के सीन्स

फिल्म 'भूत बंगला' के कई सीन्स ऐसे हैं जो कि फिल्म के रिलीज होते ही वायरल हो गए. इन सीन्स में अक्षय कुमार डर वाले एक्सप्रेशन्स देकर सबको हंसा रहे हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के डायलॉग आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे. ये बात अक्षय कुमार अच्छे से जानते थे. यही वजह है जो अक्षय कुमार ने फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन पर खास ख्यान नहीं दिया है. उनको पता है कि लोग उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ दौड़े चले आएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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