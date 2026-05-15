Dhurandhar 2 के OTT पर आते ही चंद मिनटों में पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स हुआ ठप! रिव्यूअर ने Video शेयर कर दिखाई क्रैश की इनसाइड स्टोरी

Dhurandhar 2 का इंटरनेशनल ओटीटी रिलीज हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान में ये मूवी जैसी ही नेटफ्लिक्स आई वैसे ही इसने सर्वर क्रैश कर दिया. एक रिव्यअर ने इसका वीडियो शेयर किया है, जो अब वायरल हो रहा है.

OTT पर रिलीज होते ही 'धुरंधर 2' ने पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स का सर्वर किया क्रैश

Dhurandhar 2 Crashes Netflix In Pakistan Within Minutes: डायरेक्टेड बाय आदित्य धर (Aditya Dhar) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बड़े पर्दे पर आते ही फिल्म ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे. इस मूवी को रिलीज हुए 56 दिन हो चुके हैं और अब तक इसने 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. वहीं अब मेकर्स इसके ओटीटी रिलीज की तैयार में जुट गए हैं. भारत में ये फिल्म 4 जून 2026 को OTT पर रिलीज होगी, लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का इंटरनेशनल ओटीटी रिलीज 14-15 मई 2026 को हो गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. इस बीच खबर है कि, जैसे ही 'धुरंधर 2' नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आई वैसे ही पाकिस्तान में सर्वर क्रैश हो गया. एक रिव्यूअर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान में ओटीटी रिलीज के बाद मचा तहलका

दरअसल, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने अपने बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट @kaam_wali_baat पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि, कैसे पाकिस्तान में 'धुरंधर 2' के प्रीमियर के तुरंत बाद नेटफ्लिक्स कथित तौर पर क्रैश हो गया. वहीं इस वीडियो में कंटेंट क्रिएटर को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'पाकिस्तान में आज ही धुरंधर रिलीज हुई है और सर्वर क्रैश हो गया. पाकिस्तानी तो बस इसी इंतजार में थे कि कब रात के 12 बजे नेटफ्लिक्स फिल्म डाले और सब एक साथ मिलकर क्लिकर करें. इस तरह का शौक देखा गया है धुरंधर का इधर.'

'अब सच या झूठ कुछ भी दिखाया हो...'

वीडियो में माविया उमर फारूकी आगे कहते हैं कि, 'अब सच या झूठ कुछ भी दिखाया गया हो, वो अलग बात है, लेकिन हर पाकिस्तानी (Dhurandhar 2 In Pakistan) यह देखना चाहता हैं कि, फिल्म बनी कैसी है. रणवीर सिंह का कैरेक्टर कैसा है, यह तो सबको पता है. ल्यारी में सच में ऐसा हुआ था या नहीं, वह बाद की बात है.' दिलचस्प बात ये है कि, इस वीडियो को आदित्य उप्पल ने भी लाइक किया है, जिन्होंने 'धुरंधर 2' में संजय दत्त के अपोजिट 'ल्यारी टास्क फोर्स' के पुलिस अफसर एएसपी उमर हैदर का किरदार निभाया है.

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'धुरंधर 2' स्टार कास्ट

मालूम हो कि, 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, गौरव गेरा, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर, उदयबीर संधू और मानव गोहिल जैसे कई बेहतरीन कलाकाल अहम किरदार निभात नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…