Dhurandhar 2 OTT Release: कब, कैसे और कहां ऑनलाइन देख सकेंगे रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म? सामने आया बड़ा अपडेट

Dhurandhar 2 OTT Release Update: सारा अर्जुन, रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर एक और अपडेट सामने आ गया है. चलिए जानते हैं कि आदित्य धर की फिल्म को आप कब तक ऑनलाइन देख पाएंगे.

Dhurandhar 2 OTT Release Update: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हंगामा मचा रखा है. , संजय दत्त (Sanjay Dutt), रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म को लोग बड़े ही चाव से देख रहे हैं. हालांकि बीते दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई. रिलीज के 21 दिन होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रही है. ऐसे में अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की ओटीटी रिलीज को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. दावा किया जा रहा है कि जल्द ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ओटीटी पर दस्तक दे सकती हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ओटीटी रिलीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ ही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' मई के आखिरी हफ्ते या फिर जून 2026 में ओटीटी पर रिलीज की जा सकती है. कहा जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इस बार JioHotstar पर स्ट्रीम होने वाली है. आपको बता दें कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था.

आदित्य धर क्यों करवा रहे हैं लंबा इंतजार?

मोटी कमाई करने के बाद आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर 2' को ओटीटी पर रिलीज किया था. अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की बारी है. माना जा रहा है कि IPL 2026 के खत्म होने के बाद ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ओटीटी पर दस्तक देगी. आईपीएल की वजह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को ओटीटी पर उतन स्पेस नहीं मिल पाएगा. ऐसे में आदित्य धर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को ओटीटी पर लाने में थोड़ देरी कर सकते हैं. हालांकि अब तक भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की ओटीटी रिलीज को लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए JioHotstar के साथ तगड़ी डील की है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर लगातार हो रहा है विवाद

जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी की वजह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को प्रोपगांडा बताया जा रहा है. वहीं बॉलीवुड के लोगों ने भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से दूरी बना रखी है. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर विवादित बयानों का दौर भी जारी है. कुछ समय पहले ही जाकिर खान ने बॉलीवुड को ताना कसा था. जिसके बाद अब सिद्धार्थ आनंद, जाकिर खान पर भड़क गए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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