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Dhurandhar 2: खूब होगी मारकाट... OTT पर रिलीज होगा 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन? ल्यारी के शकील का बड़ा खुलासा Exclusive

Dhurandhar 2 Uncut version on OTT: हाल ही में धुरंधर 2 स्टार विक्रम भांबरी ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है जिसे जानकर उनके फैंस खुशी के मारे झूम उठेंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 28, 2026 6:59 PM IST

Dhurandhar 2: खूब होगी मारकाट... OTT पर रिलीज होगा 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन? ल्यारी के शकील का बड़ा खुलासा Exclusive
Dhurandhar 2 on OTT

Dhurandhar 2 Uncut version on OTT: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने एक बार फिर से आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) के फैंस का दिल खुश कर दिया है. फिल्म के पहले पार्ट में जो किरदार गढ़े गए थे दूसरे पार्ट में उन सबको बराबरी का मौका दिया गया है. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर लोग उजैर बलूच से लेकर शकील तक का नाम शामिल है. फैंस को अब तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में नजर आने वाले हर किरदार का नाम याद हो चुका है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो गया है जिसके बारे में जाकर आप लोग खुशी के मारे झूम उठेंगे. खबर आ रही है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी. अब आप कहेंगे कि ओटीटी पर तो सभी फिल्में आती हैं, इसमें नया क्या है. नया ये है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ओटीटी पर अनकट वर्जन रिलीज होने वाला है. इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने शकील ने कर दिया है. हमजा के इस खास साथी ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर ये बड़ी खुशखबरी फैंस को दी है.

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धुरंधर 2 को लेकर विक्रम भंंबारी ने दिया बड़ा बयान

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात करते हुए शकील यानी विक्रम भंंबारी ने कहा, मेरे सुनने में आ रहा है कि इस बार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का अनकट वर्जर ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. एडिटिंग के दौरान बहुत कुछ ऐसा है जो कि फिल्म से हटा दिया गया था. आदित्य धर वो सारे सीन्स फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के अकट वर्जन में डालने वाले हैं. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को ओटीटी पर देखने में फैंस को बहुत मजा आने वाला है. कहना गलत नहीं होगा कि विक्रम भंबारी का ये बयान फैंस को बहुत पसंद आने वाला है. ऐन मौके पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में कई कट्स लगाए गए थे. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रिलीज करने में थोड़ी देरी का भी सामना करना पड़ा था.

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विक्रम भंंबारी ने जीता फैंस का दिल

फिल्म लेट होने की वजह से आदित्य धर को माफी तक मांगनी पड़ गई थी. हालांकि ये खबर सुनकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस का कलेजा जरुर ठंडा हो जाएगा. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' एक ऐसी पफिल्म बन चुकी है जिसके हर किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है. इस लिस्ट में एक नाम शकील यानी विक्रम भंंबारी का भी आता है. यही वजह है जो विक्रम भंंबारी अपने फैंस को शुक्रिया कहते थक नहीं रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt Vikramm Bhambri