Gullak 5 break this record before release: फिल्म स्टार हर्ष मायर ने हाल ही में अपनी अपकमिंग सीरीज गुल्लक 5 को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. हर्ष क ये बयान सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 9, 2026 2:46 PM IST

रिलीज होने से पहले ही Gullak 5 ने बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, Harsh Mayar ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा Exclusive

Gullak 5 : बॉलीवुड एक्टर हर्ष मायर क फिल्म वन टू चा चा चा जल्द ही रिलीज होने को है. कुछ समय पहले ही हर्ष मायर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है. इसी बीच गुल्लक के बारे में बातें होनी शुरू हो गई हैं. फैंस लंबे समय से गुल्लक अगले पार्ट के बारे में बात कर रहे थे. इसी बीच खुद हर्ष मायर (Harsh Mayar) ने ही गुल्लक 5 को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. हर्ष मायर ने दावा किया है कि गुल्लक 5 (Gullak 5) ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है. इस रिकॉर्ड के बारे में जाकर आप भी चौंक जाएंगे. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए हर्ष मायर ने कहा, गुल्लक एक ऐसी सीरीज है जिसे लोगों ने 100-100 बार देखा है. लोग मुझे मैसेज करके ये बात बता चुके हैं. हाल ही में हमने गुल्लक 5 के दूसरे पार्ट की शूटिंग पूरी की है. अगला पार्ट आने का समय आ गया है. इसी साल आपको गुल्लक का पांचवा पार्ट देखने को मिल जाएगा. गुल्लकर अपने नए सीजन के साथ आने वाला है.

गुल्लक 5 ने तोड़ा बनाया ये रिकॉर्ड

हर्ष मायर ने आगे कहा, इसी के साथ गुल्लक इंडिया की पहली ऐसी वेब सीरीज बन गई है जिसके 5 सीजन्स बन गए हैं. इससे पहले किसी भी सीरीज ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है. हमारे लिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है. इस दौरान हर्ष मायर अपनी फिल्म वन टू चा चा चा के बारे में भी बात करते नजर आए. फिल्म वन टू चा चा चा (One Two Cha Cha Chaa) का जिक्र करते हुए हर्ष मायर ने कहा, मेरा किरदार बहुत मजेदार होने वाला है. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा रोल बाकी किरदारों से बहुत अलग है. फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है ऐसे में मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता. मैं बस इतना बोल सकता हूं कि ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी है... मजेदार है.

हर्ष मायर को आई पुराने दौर की याद

आगे हर्ष मायर ने कहा, जो फिल्म हमेशा से बॉलीवुड से गायब रही हैं ये वही फिल्म है, बहुत समय से अच्छी कॉमेडी फिल्म नहीं आी है बॉलवुड में... 2005 से लेकर 2010 तक बहुत शानदार कॉमेडी फिल्म्स आई हैं. जैसे हेराफेरी, भागमभाग, धमाल, ढ़ोल... प्रियदर्शन कमाल फिल्म बना रहे थे. ये फिल्म आपको उस दौर की याद दिलाने वाली है. ये बयान देकर हर्ष मायर ने हंगामा मचा दिया है. हर्ष मायर ने साफ कर दिया है कि वो अपनी फिल्म वन टू चा चा चा के जरिए लोगों को खूब हंसाने वाले हैं. हर्ष मायर ने ये बयान देकर हंगामा मचा दिया है.

