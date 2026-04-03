साल 2026 की वो सुपरफ्लॉप फिल्म जिसकी Netflix पर चमकी किस्मत, OTT पर रिलीज होते ही उड़ाया गर्दा...

This Film trending on number 3 at Netflix: साल 2026 में रिलीज हुई एक फिल्म ऐसी भी है जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. हालांकि ओटीटी पर ये फिल्म बवाल मचा रही है. नेटफ्लिक्स पर लोग इस फिल्म को रात में जाग जागकर देख रहे हैं.

This film is trending at number 3 on Netflix: बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर खास धमाल नहीं दिखा पाई थीं. हालांकि, जब इन फिल्मों को ओटीटी पर मौका दिया गया तो इन्होंने बवाल मचा दिया. ये फिल्में ओटीटी पर खूब पसंद की गईं. आज अपनी इस रिपोर्ट में हम साल 2026 की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो बुरी तरह से पिट गई. हालांकि जब मेकर्स ने इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया तो इसने धमाल मचा दिया. इस समय ये फिल्म नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है. यहां हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan), वीर दास और इमरान खान की फिल्म हैप्पी पटेल (Happy Patel) के बारे में जो कि फिल्म धुरंधर 2 के साथ रिलीज हुई थी. धुरंधर के बज्ज के आगे किसी ने भी हैप्पी पटेल को भाव नहीं दिया. ये फिल्म चंद दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. कुछ समय पहले ही आमिर खान की इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है.

नेटफ्लिक्स पर चला हैप्पी पटेल का जादू

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही फिल्म हैप्पी पटेल की किस्मत बदल गई. फिल्म हैप्पी पटेल एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन वीर दास ने ही किया है. मेन लीड के तौर पर भी वीर दास ने इस फिल्म में काम किया है. वीर दास के अलावा इस फिल्म में इमरान खान, मोना सिंह, मिथिला पालकर, शारिब हाशमी, विश्वजीत कुलकर्णी जैसे सितारे अगहम किरदारों में नजर आए. इमरान खान का फिल्म में एक कैमियो ही है. करीब 10 साल बाद इमरान खान ने बॉलीवुड की दुनिया में हैप्पी पटेल के जरिए वापसी की थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इमरान खान का खास स्वागत नहीं हुआ. वह बात अलग है कि ओटीटी की दुनिया में इमरान खान और वीर दास की इस फिल्म ने बवाल मचा दिया है.

हैप्पी पटेल को मिली कौन सी रैंकिंग?

आपको बता दें कि हैप्पी पटेल इस समय ओटीटी की दुनिया में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. ओटीटी पर हैप्पी पटेल को खूब देखा जा रहा है. लोग हैप्पी पटेल की तारीफ भी कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉक्स ऑफिस पर तो हैप्पी पटेल ने केवल 5.52 करोड़ रुपए ही कमाए थे. ओटीटी पर हैप्पी पटेल की लोकप्रियता देखक आमिर खान को भी बहुत खुशी होने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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