Lock UPP के नए सीजन के साथ Netflix पर गर्दा उड़ाएंगी Ekta Kapoor, OTT की दुनिया में मचने वाली है तबाही

Ekta Kapoor On Netflix Lock Upp 2: एकता कपूर ने हाल ही में अपने रियलिटी शो लॉकअप के दूसरे सीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. खबर है कि ये रिएलिटी शो नए अंदाज में नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 4, 2026 7:28 AM IST

Ekta Kapoor Balaji Telefilms and Netflix Join Forces for Lock Upp 2: साल 2022 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने लॉक अप (Lock Upp) के पहले सीजन के लिए रिएलिटी शो की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. इस शो में टीवी के कई बड़े सितारे कंगना रनौत के चैलेंजेस का सामना करते नजर आए थे. मुनव्वर फारूकी ने इस शो की ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब 3 साल बीत जाने बाद ये रिएलिटी शो फिर से वापसी करने की तैयारी कर रहा है. बीती रात ही एकता कपूर ने लॉप अप के दूसरे सीजन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है. एकता कपूर ने लॉक अप के दूसरे सीजन को हिट बनाने के लिए नेटफ्लिक्स से हाथ मिला लिया है. बीती रात ही एक शानदार इवेंट में एकता कपूर ने इस बात का खुलासा किया है. माना जा रहा है कि इस बार लॉप अप के नए सीजन में फैंस को कई तगड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. बताया जा रहा है कि एकता कपूर 'लॉप अप 2' को बड़े स्केल पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं. 'लॉप अप 2' के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा, एक क्रिएटर होने के नाते ये जरूरी हो जाता है कि आप ऑडियंस और अपने लिए एक नरेटिव बना सकें. लॉकअप में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है.

लॉकअप 2 को लेकर एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी

लॉकअप 2 (Lock Upp 2) को लेकर एकता कपूर ने आगे कहा, प्रोवोक्ड थॉट, स्पार्क कंवर्सेशन्स.. ये एक ऐसा रिएलिटी शो होगा जो बिना फिल्टर के दिखाया जाएगा. नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाकर हमने हमारे विजन को और भी मजबूत किया है. ये क्रिएटिव पार्टनरशिप शो की स्टोरीलाइन को और भी मजेदार बनाने वाला है. हम केवल एक पोस्टर नहीं रिलीज कर रहे हैं. ये एक स्टेटमेंट है कि हमारी पार्टनरशिप किस तरह से क्रिएटिव कंटेंट देने वाली है. एकता कपूर के अलावा बालाजी टेलीफिल्म्स के Group CEO और CFO संजय द्विवेदी ने भी इस बारे में खुलकर बात की.

ऑथेंटिक और ओरिटनल कंटेंट देगा लॉकअप 2

संजय द्विवेदी ने मीडिया को बताया, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करने से एक शानदार पार्टनरशिप बनती है. लॉप अप इसका एक शानदार उदाहरण बनने वाला है. बालाजी टेलीफिल्म ये बताते हुए काफी खुश है कि हम एक और ब्लोड इम्पैक्टफुल स्टोरीलाइन के साथ हाजिर हैं. हम लॉकअप के जरिए ऑथेंटिक और ओरिटनल कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं. इसके अलावा बालाजी फिल्म्स के चीफ रिवेन्यू ऑफिसर नितिन बर्मन ने भी लॉकअप के नए सीजन का तारीफ की है. नितिन बर्मन ने कहा, लॉकअप बाकी रिएलिटी शोज से काफी अलग है. इस शो के पहले सीजन को लोगों ने आखिरी एपिसोड तक देखा है. अब नेटफ्लिक्स पर इसका एक नया वर्जन देखने को मिलने वाला है.

