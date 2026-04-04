Mamla Legal Hai 2: जानिए कौन हैं Priti Shukla? जिनके पैर छूए बिना खत्म नहीं होता Ravi Kishan का दिन...

Mamla Legal Hai 2 Who is Priti Shukla: नेतागिरी में आने के बाद भी बीजेपी एमपी रवि किशन (Ravi Kishan) ने सिनेमा का साथ नहीं छोड़ा है. भोजपुरी और टीवी की दुनिया में धमाल मचाने के बाद रवि किशन इन दिनों ओटीटी में धूम मचा रहे हैं. जल्द ही रवि किशन की सीरीज 'मामला लीगल है' का सीजन 2 (Mamla Legal Hai 2) आ धमकी है. ये सीरीज 3 अप्रैल 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. इस सीरीज में रवि किशन ने VD त्यागी नाम के वकील का किरदार निभाया है जो कि बीते सीजन में भी लोगों को खूब हंसा चुका है. VD त्यागी पटपड़गंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता है. सीरीज में तो VD त्यागी किसी की भी नहीं सुनता. हालांकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है. असल जिंदगी में तो VD त्यागी यानी रवि किशन हर बात मानते हैं. अब आप कहेंगे कि रवि किशन आखिर किसकी बात मानते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं कि प्रीति शुक्ला की जिनकी मर्जी के खिलाफ रवि किशन अपने घर से भी बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं. बता दें प्रीति शुक्ला, रवि किशन की पत्नी हैं.
कुछ ऐसी है रवि किशन की लव स्टोरी
बताया जाता है कि रवि किशन रोज रात को प्रीति शुक्ला के पैर छूए बिना सोने नहीं जाते हैं. रवि किशन की जिंदगी प्रीति शुक्ला के बिना पूरी तरह से अधूरी है. रवि किशन खुद भी ये बात मानते हैं कि उनको बनाने वाली उनकी पत्नी ही हैं. हाउसवाइफ बनकर प्रीति शुक्ला ने रवि किशन की जिंदगी और घर दोनों को ही संभाल रखा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि रवि किशन को 11 के दौरान प्रीति शुक्ला से प्यार हो गया था. रवि किशन को पहली ही नजर में प्रीति शुक्ला पसंद आ गई थीं.सालों एक दूसरे को डेट करने के बाद प्रीति शुक्ला और रवि किशन ने साल 1993 में शादी कर ली. एक दौर था जब रवि किशन के पास काम नहीं था. ये वही समय था जब प्रीति शुक्ला ने रवि किशन का पूरा साथ दिया और हिम्मत दी. प्रीति शुक्ला और रवि किशन चार बच्चे हैं.
पत्नी के बारे में बात करके इमोशनल हुए रवि किशन
रवि किशन की बेटी रावी भी अपने पिता की तरह एक्टर बनने में जुटी हुई है. कुछ समय पहले ही रवि किशन कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे थे. इस दौरान प्रीति शुक्ला को लेकर रवि किशन ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे. रवि किशन ने बताया था कि बेड पर जाने से पहले वो प्रीति शुक्ला के पैर छूना नहीं भूलते. रवि किशन का ये रोज का काम है. रविकिशन ने कहा, पैर छूने की एक वजह ये भी है कि प्रीति शुक्ला ने कभी मेरा साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोचा. हमने साथ में बहुत बुरे दिन भी देखें हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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