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Panchayat 5: 'पंचायत 5' की कहानी पर आया अपडेट, 'फुलेरा' की प्रधान 'क्रांति देवी' ने कही ये बात

Panchayat 5 Update: मच-अवेटेड वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर एक्ट्रेस सुनीता राजवार ने बड़ा अपडेट दिया है. आइए बताते है कि 'फुलेरा' की नई प्रधान 'क्रांति देवी' ने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 23, 2026 4:19 PM IST
Panchayat 5: 'पंचायत 5' की कहानी पर आया अपडेट, 'फुलेरा' की प्रधान 'क्रांति देवी' ने कही ये बात

वेब सीरीज पंचायत 5 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

अमेजन प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'पंचायत' (Panchayat 5) के चार सीजन ने लोगों को भरपूर मनोरंजन किया है. इस वेब सीरीज के अगले सीजन यानी 'पंचायत 5' को लेकर लोग बेसब्र हो रहे हैं. 'पंचायत 5' को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट आ रहा है और लोगों को एक्साइटेड कर रहा है. हालांकि, इस वेब सीरीज की रिलीज डेट का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. इसी बीच वेब सीरीज के स्टार्स सुनीता राजवार, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक ने 'पंचायत 5' को लेकर बात की है. इसके बाद तो फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. आइए जानते हैं कि 'पंचायत 5' पर क्या अपडेट आया है.

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'पंचायत 5' को लेकर दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक ने दिया रिएक्शन

वेब सीरीज 'पंचायत' के स्टार्स सुनीता राजवार, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक ने हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने वेब सीरीज के अगले सीजन यानी 'पंचायत 5' को लेकर काफी बातें की हैं. वेब सीरीज में बनराकस यानी भूषण का रोल करने वाले दुर्गेश कुमार ने कहानी को लेकर कहा, 'अभी बता नहीं सकते क्योंकि दर्शकों की कॉमिक टाइमिंग खराब हो जाएगी. इतना जरूर कहूंगा कि इस बार भी खूब मजा आने वाला है.' वेब सीरीज में विनोद का किरदार निभाने वाले अशोक पाठक ने कहा, 'इस बार सीजन कुछ अलग, हटके होगा. रोमांच ज्यादा होने वाला है. खूब मजा आएगा.'

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सुनीता राजवार ने कहा- मजा खराब नहीं करेंगे

वेब सीरीज 'पंचायत 4' में दिखाया गया है कि फुलेरा गांव की प्रधान बदल जाती हैं. फुलेरा गांव में हुए पंचायत चुनाव में क्रांति देवी (सुनीता राजवार) ने प्रधान मंजू देवी (नीना गुप्ता) को हरा दिया है. जब फुलेरा की नई प्रधान से वेब सीरीज 'पंचायत 5' को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'घर की बात, घर में रहेगी. वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे.' इस तरह से उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. सुनीता राजवार ने आगे कहा, 'हमारे राइटर्स ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है. सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक मेंटेन करना, गावं की सरलता भी मेंटेन करना, मसाला भी मेंटेन करना. उनकी लिखावट और हम कलाकारों की कारीगरी एक साथ स्क्रीन पर देखने में आनंद आ जाएगा. अभी बता दिया तो मजा किरकिरा हो जाएगा.' बताते चलें कि इस वेब सीरीज में सुनीता राजवार, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक के अलावा रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार, सानविका, चंदन रॉय, फैसल मलिक जैसे कलाकार काम करते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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