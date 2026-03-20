ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • OTT
  • Prime Video पर गर्दा उड़ाने को तैयार ये फिल्में-वेब सीरीज, 'पंचायत 5' से 'मिर्जापुर द...

Prime Video पर गर्दा उड़ाने को तैयार ये फिल्में-वेब सीरीज, 'पंचायत 5' से 'मिर्जापुर द मूवी' तक, सामने आई बड़ी अपडेट

Amazon Prime Video Panchayat 5 to Mirzapur Announcement: अमेजन प्राइम ने हाल ही में अपने 55 प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है. इस लिस्ट में पंचायत सीजन 5 एस्पिरेंट्स 4, से लेकर द ट्रेटर्स इंडिया 2 तक का नाम शामिल है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 20, 2026 10:18 AM IST

Prime Video पर गर्दा उड़ाने को तैयार ये फिल्में-वेब सीरीज, 'पंचायत 5' से 'मिर्जापुर द मूवी' तक, सामने आई बड़ी अपडेट

प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. कुछ समय पहले ही ‘प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स’ नाम के इवेंट में नई ओरिजिनल सीरीज और फिल्मों का ऐलान कर दिया गया है. इस लिस्ट में करीब 55 फिल्में और सीरीज के नाम शामिल हैं. इसमें इंडियन ओरिजिनल कंटेंट को शामिल किया गया है. साथ ही साथ लिस्ट में अमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया की थियेटर रिलीज का भी ऐलान कर दिया गया है. इस खबर ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. ऐलान किए गए प्रोजेक्ट्स में कई नाम ऐसे हैं जिनका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं. पंचायत सीजन 5 (Panchayat 5) के जरिए जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार फुलेरा में वापसी करने के लिए तैयार हैं. सीजन 5 में आपको जबरदस्त हंसी का डोज मिलने वाला है. दहाड़ 2 में एक बार फिर से बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा सब-इंस्पेक्टर अंजली मेघवाल बनकर धमाल मचाने वाली हैं. इस बार वो एक कस्बे से लापला हुई लड़की की तलाश में निकलने वाली हैं.

Also Read
Panchayat 5 Release Update: फुलेरा के गुदगुदाने वाले किस्से देखने के लिए रहें तैयार, जानें कब रिलीज होगी 'पंचायत 5'?

द ट्रेटर्स इंडिया 2 की भी मचने वाली है धूम

द ट्रेटर्स इंडिया 2 के जरिए करण जौहर एक बार फिर से 20 मशहूर हस्तियों के साथ धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं. एस्पिरेंट्स सीजन 4 में नवीन कस्तूरिया और सनी हिंदुजा बवाल काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. फैंस को लंबे समय से एस्पिरेंट्स सीजन 4 का इंतजार था. संदीप भैया 2 में एक बार फिर से सनी हिंदुजा और दीपाली गौतम के नाम का डंका बजने वाला है. संदीप ओहलान सालों बाद कुसुम से मिलने वाला है. सपने वर्सेस एवरीवन के दूसरे सीजन में अंबरीश वर्मा और परमवीर सिंह चीमा बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं. यहां आप देख पाएंगे कि बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ जाते हैं. यहां पर मिर्जापुर का नाम तो भूला ही नहीं जा सकता.

Also Read
Upcoming Web Series In 2026: इन वेब सीरीज के नए पार्ट देंगे एंटरटेनमेंट का डोज, ओटीटी पर होगा धमाका!

अमेजन प्राइम ने कर रखी है पूरी तैयारी

अमोल पाराशर और विनय पाठक की सीरीज ग्राम चिकित्सालय दूसरे सीजन के साथ वापसी करने को तैयार है. डॉ. प्रभात इस बार एक भ्रष्ट अधिकारी का सामना करने वाले हैं. इसके अलावा दुपहिया 2, कॉल मी बे सीजन 2, इंस्पेक्टर ऋषि 2, वधंधी सीजन 2 जैसी सीरीज भी अमेजन पर रिलीज होने को हैं. कहना गलत नहीं होगा कि अमेजन प्राइम ने लोगों का मनोरंजन करने की पूरी तैयारी कर रखी है और साल 2026 फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. 55 सीरीज और फिल्में देखते देखते पूरा साल ही निकल जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Panchayat 5 की रिलीज पर 'प्रह्लाद चा' ने दिया अपडेट, Faisal Malik बोले- 'अभी स्क्रिप्ट...'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Amazon Prime Mirzapur Ott Release Panchayat 5