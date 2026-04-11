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थिएटर्स के बाद अब OTT पर मचेगा 'उस्ताद भगत सिंह' का शोर, रिलीज का काउंटडाउन शुरू; नेटफ्लिक्स या प्राइम कहां देख पाएंगे फिल्म?

Pawan Kalyan की हालिया रिलीज फिल्म Ustaad Bhagat Singh थिएटर्स में गदर काटने के बाद अब ये OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. अगर आपने इसे सिनेमाघरों में मिस कर दिया है, तो आइए जानते हैं घर बैठे कहां देख सकते हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 11, 2026 7:32 PM IST

थिएटर्स के बाद अब OTT पर मचेगा 'उस्ताद भगत सिंह' का शोर, रिलीज का काउंटडाउन शुरू; नेटफ्लिक्स या प्राइम कहां देख पाएंगे फिल्म?
OTT पर कब और कहां देख सकते हैं 'उस्ताद भगत सिंह'?

Ustaad Bhagat Singh OTT Release Date: 'गब्बर सिंह', 'डीजे:दुव्वादा जगन्नाथम' और 'मिरापकाय' जैसी सफल फिल्में देने वाले साउथ डायरेक्टर हरीश शंकर की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustaad Bhagat Singh) रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को सीधे टक्कर देते हुए ठीक उसी दिन यानी 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें साउथ एक्टर पवन कल्याण (Pawan Kalyan) लीड रोल में नजर आए थे और उनके एक्शन अवतार की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई थी. हालांकि, फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. खास बात ये रही की आदित्य धर की 'धुरंधर : द रिवेंज' के क्रेज के बीच भी 'उस्ताद भगत सिंह' ने ओपनिंग डे पर गजब का रंग जमाया था.

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हालांकि, बाद में बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू कम हो गया था. वहीं अब थिएटर में रिलीज के करीब एक महीने बाद ही ये मूवी OTT पर रिलीज के लिए तैयार है और इसकी रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म की जानकारी भी सामने आ चुकी है. बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि, ये मूवी 23 अप्रैल 2026 को ओटीटी पर रिलीज हो सकती है, लेकिन अब मेकर्स ने इसके OTT रिलीज की ऑफिशियल (Ustaad Bhagat Singh OTT Release Date) जानकारी शेयर करते हुए सबकुछ साफ कर दिया है.

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कब और कहां देख सकते हैं 'उस्ताद भगत सिंह'?

नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'उस्ताद भगत सिंह' के ओटीटी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई है. बता दें कि, पवन कल्याण स्टारर ये मूवी 16 अप्रैल 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, 'नाम तो भगत है, पर क्रांति ही उसकी पहचान है... 16 अप्रैल 2026 को नेटफ्लिक्स पर 'उस्ताद भगत सिंह' को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में देखें.'

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क्या है Ustaad Bhagat Singh की कहानी?

वहीं अगर बात करें पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' की कहानी की तो फिल्म में पवन कल्याण ने एक ऐसे पुलिसवाले का रोल प्ले किया है, जो निडर और साहसी है और हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा है. फिल्म में एक्शन और इमोशन दोनों है और फिल्म की खास बात ये है कि, इसमें एक्टर ने 54 साल की उम्र में भी धमाकेदार एक्शन सीन किया गया है. पवन कल्याण के एक्शन अवतार की तारीफ फिल्म के रिलीज के वक्त भी काफी हुई थी.

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वर्ल्डवाइड कितना था 'उस्ताद भगत सिंह' का कलेक्शन?

आपको बता दें कि, 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 34.75 करोड़ रुपए का धमाकेदार कलेक्शन किया था, लेकिन बढ़ते दिन के साथ इसकी कमाई कम होती गई और ये अपना बजट तक नहीं निकाल पाई. वर्ल्डवाइड इसने 96.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि फिल्म का कुल बजट 150 करोड़ रुपए था. इसकी रिलीज को अभी ठीक से एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मेकर्स ने इसके राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को बेच दिए और अब ये 16 अप्रैल को अलग-अलग भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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