O'Romeo OTT Release: शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने ओटीटी पर दी दस्तक, नेटफ्लिक्स-प्राइम या जियो सिनेमा; कहां देख सकते हैं फिल्म?

Shahid Kapoor O Romeo Release on OTT: 'मकबूल', 'ओंकारा' और 'हैदर' जैसी फिल्मों के लिए जानें जाने वाले मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) के डायरेक्शन में बनीं शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) स्टारर रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा था, लेकिन इसकी कहानी और शाहिद कपूर की एक्टिंग और डांस ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया था, लेकिन अगर आपने इस मूवी को थिएटर्स में मिस कर दिया था, तो अब इसका लुत्फ घर बैठे उठा सकते हैं, क्योंकि इसे ओटीटी पर रिलीज (O Romeo OTT Release Date) कर दिया गया है.
किससे इंस्पायर्ड है O Romeo की कहानी?
शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), नाना पाटेकर (Nana Patekar) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) स्टारर रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी एस. हुसैन जैदी की नॉन फिक्शन किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' से इंस्पायर्ड रियल स्टोरी पर बेस्ड है. ऐसे में जो लोग सिनेमाघरों में इसे नहीं देख पाए थे वो बड़ी ही बेसब्री से 'ओ रोमियो' के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे थे जो अब जाकर खत्म हुआ. तो चलिए जानते हैं शाहिद कपूर की ये मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
कब और कहां देख सकते हैं 'ओ रोमियो'?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर देखने को मिल रही थी, लेकिन 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार से ये मूवी सभी सब्सक्राइबर्स के लिए हिंदी में उपलब्ध हो गई है. इस बात की जानकारी खुद प्राइम वीडियो (Prime Video) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. अब इसे आप अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ वीकेंड पर घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
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'ओ रोमियो' की खास बातें
विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में हैं और नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और फरीदा जलाल सपोर्टिंग रोल में नजर आए हैं. साजिद नाडियाडवाला के 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' के बैनर तले बनी इस मूवी में क्राइम और रोमांस का अनोखा मेल दिखाया गया है, जो दर्शकों को एक अलग एक्सपीरियंस करवाता है. वहीं अगर बात करें इसके कलेक्शन की तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 72.96 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दुनियाभर से 110.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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