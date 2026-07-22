The Alliance: 'मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूं', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह से बढ़ रहीं सोहेल खान की नजदीकियां!

ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा रियलिटी शो 'द अलायंस' (The Alliance) लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस शो में कई सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं. इस शो का बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान (Sohail Khan) और उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह (Seema Sajdeh) भी हिस्सा हैं. शो 'द अलायंस' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे सोहेल खान और सीमा सजदेह के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसकी काफी चर्चा हो रही है. अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर ने अपने दिल की बात की है और उन्होंने कहा है कि सीमा सजदेह के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं. आइए बताते हैं कि सोहेल खान ने अपनी एक्स वाइफ को लेकर क्या कहा है.