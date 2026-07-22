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The Alliance: 'मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूं', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह से बढ़ रहीं सोहेल खान की नजदीकियां!

Sohail Khan On Ex Wife Seema Sajdeh: सोहेल खान और सीमा सजदेह का तलाक हो चुका है. दोनों रियलिटी शो 'द अलायंस' में नजर आ रहे हैं. एक्टर ने अपनी एक्स वाइफ को लेकर फीलिंग्स बताई है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 22, 2026 4:28 PM IST
The Alliance: 'मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूं', एक्स-वाइफ सीमा सजदेह से बढ़ रहीं सोहेल खान की नजदीकियां!

सोहेल खान और सीमा सजदेह शो द अलायंस में नजर आ रहे हैं.

ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा रियलिटी शो 'द अलायंस' (The Alliance) लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस शो में कई सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं. इस शो का बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान (Sohail Khan) और उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह (Seema Sajdeh) भी हिस्सा हैं. शो 'द अलायंस' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे सोहेल खान और सीमा सजदेह के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसकी काफी चर्चा हो रही है. अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर ने अपने दिल की बात की है और उन्होंने कहा है कि सीमा सजदेह के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं. आइए बताते हैं कि सोहेल खान ने अपनी एक्स वाइफ को लेकर क्या कहा है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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