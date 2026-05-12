System Trailer: सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं पावर का खेल है सोनाक्षी और ज्योतिका की 'सिस्टम', तेवर देख फैंस बोले- अब होगा बवाल

System Trailer Release: अगर आप भी कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं, तो तैयार हो जाइए अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwini Iyer Tiwari) के डायरेक्शन में बनी जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा मूवी 'सिस्टम' (System) के लिए क्योंकि, इसकी कहानी में सच्चाई, ताकत और कानून के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. जिसका मेकर्स ने 12 मई 2026 को ट्रेलर (System Trailer) जारी किया है. इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका (Jyotika) लीड रोल में नजर आएंगी. 'सिस्टम' की कहानी सिर्फ कोर्टरूम में एक केस लड़ने के बारे में नहीं है बल्कि, ये उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, जहां रसूख और पैसा अक्सर सच पर भारी पड़ जाते हैं.
फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा 'नेहा' नाम की एक एम्बीशियस यंग लॉयर बनी हैं. वह अपने पिता (आशुतोष गोवारिकर) की लॉ फर्म में खुद को साबित करना चाहती हैं और पार्टनर बनना चाहती हैं. लेकिन इसके लिए उनके पिता उनके सामने एक ऐसी चुनैती रखते हैं, जिसे पूरा करना आसान नहीं होता है, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करती हैं और फिर निकल पड़ती हैं अपने पिता के दिए चैलेंज को पूरा करने के लिए और अपनी इस लड़ाई में वो सारिका (ज्योतिका) को अपना पार्टनर बनाती हैं, जो एक तेज-तर्रार कोर्टरूम स्टेनोग्राफर है, लेकिन सारिका के अपने कुछ राज और मकसद हैं, जो कहानी को और भी पेचीदा बना देते हैं.
1 मिनट 59 सेकंड के ट्रेलर में एक डायलॉग ऐसा है, जो पूरी फिल्म के असली मुद्दे से रूबरू करवाती है. ट्रेलर में एक डायलॉग सुनने को मिलता है, 'अमीरी के शोर में गरीब की आवाज खो जाती है' ये एक लाइन सबकुछ बयां कर रही है. ये लाइन अमीरी-गरीबी और न्याय के बीच की खाई को साफ दिखाती है. 12 मई 2026 को रिलीज हुए 'सिस्टम' के ट्रेलर को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यूजर्स इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कोई ट्रेलर को बवाल बता रहा है, तो कोई ज्योतिका और सोनाक्षी के तेवर की तारीफ कर रहा है.
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फिल्म का डायरेक्शन और को-राइटिंग अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है. इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका के अलावा प्रीति अग्रवाल, आदिनाथ कोठारे और गौरव पांडे जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 22 मई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…