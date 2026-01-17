शो बनेगा जंग का मैदान... The 50 को Bigg Boss के घर में तब्दील करेगी ये एक्ट्रेस, मेकर्स ने लगाई नाम पर मुहर

Divyaa Agarwal in The 50: जियो हॉटस्टार पर जल्द ही रियलिटी शो 'द 50' (The 50) दस्तक देने वाला है. जैसे जैसे समय निकलता चला जा रहा है वैसे वैसे शो को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. अबतक कई बड़े सितारों का नाम द 50 के साथ जोड़ा जा चुका है. खबर है कि उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान, दिग्विजय राठी, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, निक्की तंबोली, धनश्री, सूफी मोतीवाला, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, करण कुंद्रा, राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, पायल धारे, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज और शहबाज बदेशा जैसे सितारे कलर्स टीवी के इस रिएलिटी शो में धमाल मचा सकते हैं. इसी बीच द 50 को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो द 50 में जल्द ही एक और एंट्री होने वाली है. हाल ही में मेकर्स ने एक और हसीना के नाम पर मुहर लगा दी है जो कि इस शो में नजर आएगी. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी की विनर रह चुकीं दिव्या अग्रवाल की जो कि अब द 50 का हिस्सा बनने वाली हैं. ऐसा हम हीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का खुलासा खुद दिव्या अग्रवाल ने किया है.
द 50 में होगी दिव्या अग्रवाल की एंट्री
कुछ समय पहले ही दिव्या अग्रवाल ने एक वीडियो शेयर करके द 50 का टिकिट फैंस को दिखा डाला है. इस वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है कि दिव्या अग्रवाल फिर से टीवी रिएलिटी शो की दुनिया में वापसी करने वाली हैं. करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh) के बाद अब दिव्या अग्रवाल का नाम भी इस शो के लिए कंफर्म हो गया है. इस खबर ने दिव्या अग्रवाल के फैंस का दिल खुश कर दिया है.वैसे ही वरुण सूद के साथ ब्रेकअप होने के बाद दिव्या अग्रवाल ने टीवी से दूरी बना ली थी. जिसके बाद दिव्या अग्रवाल ने शादी करके सबको चौंका दिया. अब शादी होने के बाद दिव्या अग्रवाल ने फिर से टीवी पर राज करने की तैयारी कर ली है.
TRENDING NOW
View this post on Instagram
रिएलिटी शो क्वीन हैं दिव्या अग्रवाल
वैसे भी दिव्या अग्रवाल को रिएलिटी शो क्वीन माना जाता है. दिव्या अग्रवाल स्प्रिट्सविला और बिग बॉस जैसे शोज में काम करचुकी हैं. ऐसे में द 50 के गेम को समझना दिव्या अग्रवाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. वैसे भी फैंस लंबे समय से दिव्या अग्रवाल की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इस शो में दिव्या अग्रवाल का आना द 50 को तगड़ी टीआरपी दिला जाएगा.
Subscribe Now
Enroll for our free updates