करण पटेल की होगी हालत खराब... The 50 में धमाल मचाएगी TV की कोमोलिका, छप्परफाड़ आएगी TRP...

The 50 Contestant Hina Khan: जियो हॉटस्टार का जानामाना रियलिटी शो 'द 50' (The 50) ने अब सोशल मीडिया पर बज्ज बनाना शुरू कर दिया है. बीते कुछ समय में कई सितारों का नाम द फिफ्टी के साथ जोड़ा जा चुका है. इस लिस्ट में शूरा खान, निक्की तंबोली, धनश्री, सूफी मोतीवाला, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, सीमा खान, दिग्विजय राठी, आशीष भाटिया, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, युजवेंद्र चहल, करण कुंद्रा, राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, पायल धारे, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज और शहबाज बदेशा का नाम शामिल है. इसी बीच करण पटेल और फैजल शेख के नाम पर मेकर्स ने मुहर लगा दी है. जल्द ही ये दोनों सितारे द 50 में धमाल मचाने वाले हैं. बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की जानीमानी फिल्ममेकर फराह खान (Farah Khan) इस शो को होस्ट करने वाली हैं. करण पटेल और फैजल शेख के नाम पर मुहर लगते ही फैंस के बीच हंगामा मच गय है. इसी बीच द 50 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मनें तो टीवी की कोमोलिका इस शो में नजर आ सकती है.

द 50 में होगी हिना खान की एंट्री?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh) के बाद मेकर्स ने हिना खान (Hina Khan) को शो में आने के लिए अप्रोच किया है. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस को लग रहा है कि जल्द ही हिना खान की स्क्रीन पर वापसी हो सकती है. वैसे भी बीमार होने के बाद से हिना खान ने टीवी से दूरी बना रखी है. इस समय हिना खान अपनी सेहत और शादीशुदा जिंदगी पर फोकस कर रही हैं. कैंसर ने जैसे हिना खान की जिंदगी पर ब्रेक लगाकर रख दिया था. हालांकि समय के साथ हिना खान की जिंदगी पटरी पर आ रही है. ऐसे में हिना खान का काम पर वापस लौटना एक सही फैसला साबत हो सकता है.

जब हिना खान ने लिया सलमान खान से पंगा

वैसे भी हिना खान इससे पहले बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे रिएलिटी शो में काम कर चुकी हैं. बिग बॉस के दौरान तो हिना खान ने सलमान खान से भी पंगा ले लिया था. हिना खान को पता है कि रिएलिटी शो में कैसे टिका जाता है. ऐसे में हिना खान को फिर से रिएलिटी शो में देखा मजेदार होगा. हालांकि अब तक भी हिना खा या फिर द 50 के मेकर्स ने अब तक भी इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. अब सच क्या है आपको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

