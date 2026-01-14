ENG हिन्दी
  The 50: Farah Khan के शो में धमाकेदार एंट्री करेंगी Apoorva Makhija? कर देंगी सबकी छुट्टी...

The 50: Farah Khan के शो में धमाकेदार एंट्री करेंगी Apoorva Makhija? कर देंगी सबकी छुट्टी

Apoorva Makhija Part of Jio Hotstar new Reality Game The 50: हॉटस्टार के सबसे बड़े शो द फिफ्टी एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है. खबर है कि अपूर्वा मखीजा को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है. चलिए जानते हैं कि इस खबर की क्या सच्चाई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 14, 2026 1:28 PM IST

The 50: Farah Khan के शो में धमाकेदार एंट्री करेंगी Apoorva Makhija? कर देंगी सबकी छुट्टी

Apoorva Makhija in The 50: सोशल मीडिया पर जियो हॉटस्टार का जानामाना रियलिटी शो 'द 50' (The 50) लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. जमाने के सामने द 50 के बारे में बात करके फराह खान (Farah Khan) ने सबके दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब टीवी सितारों का नाम द 50 के साथ जोड़ा जाने लगा था. खबर है कि अब तक द 50 के मेकर्स शूरा खान, धनश्री, सूफी मोतीवाला, सीमा खान, दिग्विजय राठी, राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, पायल धारे, निक्की तंबोली, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज, आशीष भाटिया, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, युजवेंद्र चहल, करण कुंद्रा, और शहबाज बदेशा जैसे सितारों को अप्रोच कर चुके हैं. जिनमें से कई सितारों ने इस शो से किनारा भी किया है. इसी बीच द 50 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो द रीबल किड यानी अपूर्वा मखीजा द 50 का हिस्सा बन सकती हैं. ये डिजीटल क्रिएटर अपने बयानों की वजह से कई बार हंगामा खड़ा कर चुकी हैं. खबर है कि द 50 में अब इस हसीना की एंट्री होने वाली है.

अपूर्वा मखीजा से हैं फैंस को उम्मीदें

इस खबर ने फराह खान के शो द 50 के फैंस का उत्साहत सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. फैंस का मानना है कि अगर गलती से भी द 50 में अपूर्वा मखीजा की एंट्री हुई तो घर में हंगामा मच जाएगा. अब अपूर्वा का नेचर कैसा है ये तो हर कोई जानता है. द 50 के मेकर्स भी जानते हैं कि अपूर्वा मखीजा उनको कितनी टीआरपी दे सकती हैं. वैसे भी द 50 के मेकर्स शो के सेट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि द 50 का सेट दुबई में लगाया जाएगा. सेट की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इन तस्वीरों में द 50 का घर साफ देखे को मिला था. द 50 के सेट को देखकर लग रहा था कि जैसे किसी राजा का महल हो...

द 50 पर बनी हुईं हैं फैंस की नजर

अभी भी द 50 में नजर आने वाले सितारों के नाम को कंफर्म नहीं किया गया है. खबर है कि जल्द ही द 50 को बड़े लेवल पर लॉन्च किया जाएगा. द 50 के पहले प्रोमो का तो फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि द 50 अब तक का सबसे बड़ा रिएलिटी शो होने वाला है जो कि एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड बनाएगा. कहा तो ये भी जा रहा है कि द 50 को देखने के बाद लोग बिग बॉस और सलमान खान को भी भुला बैठेंगे. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

