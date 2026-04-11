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Tribeverse Promo: इन 16 कंटेंट क्रिएटर्स को छठी का दूध याद दिलाएंगे अभिषेक मल्हान, Khushboo Patani ने भी कर ली तैयारी

Khushboo Patani and Abhishek Malhan Tribeverse Promo: बीते दिन ही बिग बॉस स्टार अभिषेक मल्हान और खुशबू पाटनी ने ट्राइववर्स का प्रोमो रिलीज किया है, ये शो 17 अप्रैल से जियो प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 11, 2026 10:45 AM IST

Tribeverse Promo: इन 16 कंटेंट क्रिएटर्स को छठी का दूध याद दिलाएंगे अभिषेक मल्हान, Khushboo Patani ने भी कर ली तैयारी
Tribeverse Promo: इन 16 कंटेंट क्रिएटर्स को छठी का दूध याद दिलाएंगे अभिषेक मल्हान

Khushboo Patani and Abhishek Malhan Tribeverse Promo: बिग बॉस में धमाल मचा चुके अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान अब ओटीटी पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल ही में फुकरा इंसान ने अपने नए रिएलिटी शो 'ट्राइबवर्स' (Tribeverse) के प्रोमो को रिलीज किया है. इस शो में अभिषेक मल्हान खुशबू पाटनी के साथ होस्ट की भूमिका के तौर पर नजर आने वाले हैं. खुशबू पाटनी बॉलीवुड अदाकार दिशा पाटनी की बहन हैं. इब ये दोनों मिलकर ट्राइबवर्स की कमासंभालने वाले हैं. ट्राइबवर्स जियो प्लस हॉटस्टार पर 17 अप्रैल 2026 से स्ट्रीम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस शो में 16 कंटेंट क्रिएटर्स अभिषेक मल्हान और खुशबू पाटनी (Khushboo Patani and Abhishek Malhan) के दिए चैलेंजेस का सामना करने वाले हैं. अभिषेक मल्हान और खुशबू पाटनी ने अपने शो का सेट नागालैंड में लगाया है. अभिषेक मल्हान और खुशबू पाटनी के शो में ट्राइब कल्चर को करीबी से दिखाया जाएगा. इस बात का सबूत ट्राइबवर्स का लेटेस्ट प्रोमो है.

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अलग है ट्राइबवर्स की दुनिया

प्रोमो में शो के कंटेस्टेंट्स एक अलग ही दुनिया में नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि ट्राइबवर्स की तुलना अब अमेजन प्राइम पर आने वाले रियलिटी शो 'द ट्राइब' से हो रही है. शो के प्रोमो में कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा है तो कोई टॉयलेट न होने की शिकायत कर रहा है. प्रोमो लॉन्च के दौरान फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान ने शो के बारे में खुलकर बात की. अभिषेक मल्हान ने बताया, ट्राइबवर्स में जो भी दिखाया जाएगा वो सच है. हम लोग अपी क्रिएटर जोन में बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं. ट्राइबवर्स में आपसे सब कुछ छीन लिया गया है. नो फोन, नो ऑडियंस, नो फिल्टर...अगर आप कंटेंट के बारे में कम सोचोगे तो आपको उतना अपने किरदार के बारे में फिक्र होगा. ट्राइबवर्स के चैलेंजेस टफ हैं. ट्राइबवर्स का वातावरण ऐसा है कि आप लोगों को बदलते हुए देखेंगे. यही चीज ट्राइबवर्स को सबसे अलग बनाती है.

खुशबू पाटी ने ट्राइबवर्स के लिए कही ये बात

खुशबू पाटनी ने अपने शो के बारे में बात करते हुए कहा, मेरे लिए शो की सबसे खास चीज है डिसिप्लेन और आपका माइंडसेट... वहां का वातावरण, कल्चर सब कुछ बहुत अलग होने वाला है. ये चीजें आपको अपनी लिमिट से बाहर निकालेंगी. ये केवल टास्क जीतने का शो नहीं है. ये वो है जहां आप ग्रो होना सीखेंगे. वहां कालोकल कल्चर इस शो में और भी चार चांद लगाने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Abhishek Malhan Khushboo Patani Ott Tribeverse