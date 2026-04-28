दिमाग सुन्न और रातें काली कर देगी ये 1 घंटा 26 मिनट की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचाया ऐसा गदर की सब रह गए दंग!

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दिमाग सुन्न और रातें काली कर देगी ये 1 घंटा 26 मिनट की फिल्म Blockbuster Horror Movie: पिछले कुछ समय से सस्पेंस-थ्रिलर और हॉरर फिल्मों का क्रेज दर्शकों के बीच काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. हर वीकेंड लोग खुद को फ्रेश करने के लिए ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं, जिसमें उन्हें कुछ रोचक कहानी देखने को मिले, लेकिन सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सिर्फ कहानी नहीं सुनातीं, बल्कि आपके जहन में खौफ का एक ऐसा बीज बो देती हैं, जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता है. क्योंकि अब हॉरर मूवीज सिर्फ भूत-प्रेत की कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये दिमाग की नसों को हिला देने वाला एक साइकोलॉजिकल एड्रेनालिस रश बन चुका है.

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19 साल पहले आई थी ये कल्ट हॉरर मास्टरपीस मूवी आज हम आपको 19 साल पहले आई एक ऐसी ही कल्ट हॉरर मास्टरपीस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने डर की परिभाषा ही बदल दी. महज 1 घंटा 26 मिनट की इस फिल्म ने जब पर्दे पर दस्तक दी, तो बॉक्स ऑफिस की दीवारें तक हिल गईं. इस फिल्म के अभी तक 7 पार्ट आ चुके हैं और सभी के सभी ने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए.

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खौफ की अलग परिभाषा बताती है ये मूवी इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है, जो खौफ की अलग ही परिभाषा बताते हैं. इसमें कुछ सीन्स तो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि, इसे देखने के बाद आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने से डर लगेगा.

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कौन सी है ये हॉरर फिल्म? दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो साल 2007 में आई 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' है. ये एक हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म है, जिसके अभी तक 7 पार्ट्स आ चुके हैं और सभी में अलग-अलग कहानियां दिखाई गई हैं, जो आपको ऐसे-ऐसे खौफनाक मंजर दिखाएगी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

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क्या है पहले पार्ट की कहानी? इस फिल्म के पहले पार्ट की कहानी एक कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कैलिफोर्निया के एक घर में नए-नए शिफ्ट हुए होते हैं. शुरुआत में सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कपल को घर में अजीब चीजों का एहसास होता है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाते हैं और उन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए घर में CCTV कैमरे लगवाते हैं, लेकिन आगे उनके सामने एक के बाद एक जो राज खुलते हैं वो खौफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है.

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कब-कब रिलीज हुए इसके सातों पार्ट? इस मूवी के सातों पार्ट खौफ से भरे हुए हैं. पहला पार्ट साल 2007 में आया था, दूसरा 2010, तीसरा 2011, चौथा 2012, पांचवां 2014, छठा 2015 और सातवां 2021 में रिलीज हुआ था. बता दें कि, ये फिल्म सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पैरामाउंट+ पर रिलीज किया गया था, न कि सिनेमाघरों में...

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कितना था 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' के पहले पार्ट का बजट? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि, 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' का पहला पार्ट महज 6 लाख रुपए में तैयार किया गया था. ऐसा इसलिए था, क्योंकि इस फिल्म को क्रू और चार कलाकारों को लेकर बनाया गया, जिसकी वजह से इसका बजट काफी कम रहा. लेकिन इसका कलेक्शन आपके होश उड़ा देगा.

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