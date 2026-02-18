12 Minute Private Video: India ही नहीं बल्कि इस पड़ोसी मुल्क को भी तबाह करने में जुटी Angel Nuzhat, वायरल वीडियो बना आफत

19 Minute 34 Second के बाद Angel Nuzhat ने मचा रखा है बवाल
Angel Nuzhat के 12 मिनट के वीडियो ने इस समय सोशल मीडिया पर कहर बरपा रखा है. 19 मिनट 34 सेकेंड के एक प्राइवेट वीडियो के बाद अब हर किसी की नजर Angel Nuzhat के वीडियो पर बनी हुई है. बीते एक हफ्ते ये Angel Nuzhat का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो को लेकर तरह तरह की खबर आ रही हैं. हाल ही में हमने बताया था कि Angel Nuzhat कौन है. इसी बीच Angel Nuzhat को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो Angel Nuzhat ने अब इंडिया के पड़ोसी मुल्क को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं कि ये मामला आखिर क्या है.