12 Minute Private Video: India ही नहीं बल्कि इस पड़ोसी मुल्क को भी तबाह करने में जुटी Angel Nuzhat, वायरल वीडियो बना आफत

1/8





19 Minute 34 Second के बाद Angel Nuzhat ने मचा रखा है बवाल Angel Nuzhat के 12 मिनट के वीडियो ने इस समय सोशल मीडिया पर कहर बरपा रखा है. 19 मिनट 34 सेकेंड के एक प्राइवेट वीडियो के बाद अब हर किसी की नजर Angel Nuzhat के वीडियो पर बनी हुई है. बीते एक हफ्ते ये Angel Nuzhat का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो को लेकर तरह तरह की खबर आ रही हैं. हाल ही में हमने बताया था कि Angel Nuzhat कौन है. इसी बीच Angel Nuzhat को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो Angel Nuzhat ने अब इंडिया के पड़ोसी मुल्क को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं कि ये मामला आखिर क्या है.

2/8





इंडिया में फैला Angel Nuzhat के स्कैमर्स का खौफ आपको बता दें कि Angel Nuzhat का 12 Minute का एक वीडियो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में भी वायरल हो रहा है. बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर Angel Nuzhat Original Video जैसे हैशटैग वायरल हो रहे हैं.

3/8





बांग्लादेश में Angel Nuzhat ने कैसे मचाया बवाल? अब आप कहेंगे कि Angel Nuzhat इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में कैसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. न्यूज एक्स की एक रिपोर्ट की मानें तो Angel Nuzhat एक बांग्लादेशी टिकटॉकर हैं. ऐसे में बांग्लादेश में Angel Nuzhat को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है.

Advertisement

4/8





Angel Nuzhat के वीडियो का क्या है सच? आपको जनकर हैरानी होगी कि असल में Angel Nuzhat के नाम का कोई वीडियो है ही नहीं. ये सिर्फ एक मालवेयर है जिसका लिंक आपको मिनटों में बर्बाद कर सकता है. जब आप वीडियो के लिंक पर क्लिक करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

5/8





19 Minute 34 Second की वीडियो की लूट सकती है Angel Nuzhat Angel Nuzhat का ये प्राइवेट वीडियो भले ही फेक है लेकिन ये आपका डाटा हैक कर सकता है. वीडियो एपन होने की जगह आपका UPI पिन, OTP, पर्सनल फोटो और बैंकिंग पासवर्ड हैक हो जाएगा. बैंकिंग पासवर्ड किसी के हाथ लगने कासाफ मतलब है कि आप कंगाल होने वाले हैं. बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है.

6/8





Angel Nuzhat करा सकती है आपको जेल इस तरह का मालवेयर अपने किसी परिचित के साथ शेयर करना कानूनन जुर्म है. यही वजह है जो साइबर काइम Angel Nuzhat की वीडियो को शेयर करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकता है.

Advertisement

7/8





स्कैमर्स का कुछ बिगाड़ नहीं पा ही है सरकार मजेदार बात ये है कि बीते कई दिनों से Angel Nuzhat की 12 मिनट की वीडियो कहर बरपा रही है और सरकार इसका कुछ कर नहीं पा रही है. बापकूफी में लोग Angel Nuzhat के जाल में फंस रहे हैं.

8/8



