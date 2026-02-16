कौन है Angel Nuzhat जो बनी हैकर्स की फेवरेट? बना रही है भोलेभाले लोगों को अपना शिकार

1/8





19 Minute 34 Second के बाद वायरल हुई Angel Nuzhat की वीडियो एक समय था जब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे. अब हाल ये हो गया है कि लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना शुरू कर दिया है. लोग सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के प्राइवेट वीडियोज शेयर कर करके पैसे कमा रहे हैं. हाल ही में 19 मिनिट 34 सेकेंड के एक प्राइवेट वीडियो ने लोगों को तबाह करके रख दिया था. वायरल होते ही लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक करना शुरू कर दिया. अब मार्केट में Angel Nuzhat की भी वीडियो सामने आ चुकी है. चलिए जानते हैं कि ये Angel Nuzhat आखिर है कौन?

2/8





क्यों वायरल हो रहा है Angel Nuzhat की वीडियो आपको बता दें कि इस समय Angel Nuzhat को 12 Minute का एक वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर Angel Nuzhat Original Video जैसे हैशटेग की मदद से लोग Angel Nuzhat को खोज रहे हैं. बार बार फॉर्वर्ड होने की वजह से ये वीडियो वायरल हो चुका है.

3/8





कौन है Angel Nuzhat? आपको जानकर हैरानी होगी कि Angel Nuzhat एक मशहूर टिकटॉकर हैं. टिकटॉक पर Angel Nuzhat काफी मशहूर हैं. अक्सर Angel Nuzhat के वीडियोज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं.

Advertisement

4/8





Angel Nuzhat की है जबरदस्त फैन फॉलोइंग Angel Nuzhat सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखती हैं. हैकर्स ये बात अच्छे से जानते हैं. यही वजह है जो लोगों को लूटने के लिए Angel Nuzhat के एक वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है.

5/8





19 Minute 34 Second की वीडियो की तरह खतरनाक है Angel Nuzhat खबरों की मानें तो Angel Nuzhat का ये प्राइवेट वीडियो फेक है. जैसे ही आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका OTP, UPI पिन, पर्सनल फोटो और बैंकिंग पासवर्ड हैक हो जाएंगे. आपका डाटा गलत लोगों के हाथ लग जाएगा.

6/8





Angel Nuzhat करेगा आपको मिनटों में कंगाल आपको बता दें कि Angel Nuzhat के वीडियो की वजह से हैकर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं. यही वजह है जो इस लिंक को शेयर करने की वजह से एक आम आदमी को भी जेल हो सकती है. नए साइबर क्राइम लॉ के मुताबिक ऐसे लिंक शेयर करना गैरकानूनी है.

Advertisement

7/8





Angel Nuzhat से लोग हैं अनजान लोगों को नहीं पता है कि Angel Nuzhat का वीडियो फेक है. ऐसे में लोग नादानी में Angel Nuzhat के वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं. ऐसे में आपको भी सतर्क रहने की जरुरत है.

8/8



