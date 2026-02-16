19 Minute 34 Second VIRAL Video के बाद फिर वायरल हुआ पायल गेमिंग का एक और वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

1/8





19 Minute 34 Second Private Video के बाद फिर वायरल हुईं पायल गेमिंग पायल गेमिंग यानी पायल धरे एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. दरअसल कुछ समयसे पायल गेमिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो की वजह से ही लोग पायल गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं. इसके अलावा पायल गेमिंग की कुछ तस्वीरें भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. अब पायल गेमिंग की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हों और हम उसके बारे में बात न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको पायल गेमिंग की इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं.

2/8





किसके साथ दिखीं Payal Gaming? आपको बता दें वायरल वीडियो में पायल गेमिंग इंडिया के जामेमाने क्रिकेटर ईशान किशन के साथ नजर आईं. इस दौरान पायल गेमिंग ने ईशान के लिए हार्ट भी बनाया. आप पायल गेमिंग का ये वीडियो उनके इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं.

3/8





इंडिया पाक का मैच देखने पहुंची थीं जब Payal Gaming आपको बता दें पायल गेमिंग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए श्रीलंका पहुंची थीं. टी20 के मैच में पाकिस्तान के हारते ही पायल गेमिंग जमकर नाचती नजर आईं.

Advertisement

4/8





रोहित शर्मा के थी की Payal Gaming ने मुलाकात आपको बता दें कि पाकिस्तान को पटखनी देते ही पायल गेमिंग ने रोहित शर्मा के साथ मुलाकात की है. इस दौरान पायल गेमिंग काफी खुश नजर आईं. लगता है पायल गेमिंग की ये मुलाकात शानदार रही है.

5/8





Payal Gaming की वीडियोज और तस्वीरों ने मचाया बवाल पायल गेमिंग की इन तस्वीरों और वीडियोज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस पायल गेमिंग का अंदाज बहुत पसंद कर रहे हैं. वहीं इंडिया की टीशर्ट में पायल गेमिंग कमाल लग रही हैं.

6/8





T20 मैचेज पर नजर बनाए हुए हैं Payal Gaming आपको बता दें कि पायल गेमिंग इस समय टी20 मैचेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. कुछ समय पहले ही पायल गेमिंग इंग्लैड को सपोर्ट करती नजर आई थीं. आजकर पायल गेमिंग को क्रिकेट के मैदान में मस्ती करते हुए देखा जा सकता है.

Advertisement

7/8





जब Payal Gaming हुई थीं बदनाम अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब पायल गेमिंग की 19 Minute 34 Second का Private Video वायरल हुआ था. इस वीडियो की वजह से पायल गेमिंग की बहुत बदनामी हुई थी.

8/8



