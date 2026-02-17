19 Minute 34 Second से लेकर 12 Minute Private Video तक, अचानक से क्यों वायरल होने लगे प्राइवेट वीडियो?

1/9





सोशल मीडिया पर आई 'प्राइवेट वीडियो' की बाढ़ सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि आए दिन कोई ना कोई प्राइवेट वीडियो के वायरल होने की खबर आ जाती है. इसके बाद यूजर्स के इन वीडियोज के लिंक को सर्च करने की उत्सुकता देखने को मिलती है. अगर ध्यान दिया जाए तो बीते साल 2025 के आखिरी के कुछ महीनों से लेकर अब तक कभी 19 मिनट 34 सेकेंड, 40 मिनट, 6 मिनट 39 सेकेंड, 7 मिनट 11 सेकेंड और 12 मिनट जैसे तमाम प्राइवेट वीडियोज सामने आया है. अब सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर अचानक से ये प्राइवेट वीडियोज क्यों वायरल होने लगे हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की साजिश क्या है?

प्राइवेट वीडियोज निकल रहे फेक प्राइवेट वीडियो के वायरल होने का चलन तेजी से बढ़ा है. इसमें से अधिकतर वीडियोज फेक निकले हैं. कई बार तो इन वीडियोज के नाम पर सिर्फ लिंक जेनरेट कर लोगों को फंसाया गया है.

सोशल मीडिया पर हर महीने वायरल हो रहे हैं फेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो की बाढ़ आ गई है. हर महीने 1 या 2 ऐसे वीडियो सामने आ ही जाते हैं. यूजर्स इन वीडियोज के लिंक पर बिना सोचे-समझे क्लिक करते हैं और साजिश का शिकार हो जाते हैं.

स्कैमर्स ने की खतरनाक प्लानिंग सोशल मीडिया पर आने वाले इन कथित वीडियोज को वायरल करने के पीछे साइबर हमले की प्लानिंग होती है. स्कैमर्स जानते हैं कि लोग इस तरह के वीडियोज के लिंक सामने पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

प्राइवेट वीडियोज के लिंक खींचते हैं ध्यान प्राइवेट वीडियो के लिंक शेयर होने के बाद ये तेजी से फॉरर्वर्ड होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका शिकार बनते हैं. ये कंटेंट लोगों का ज्यादा ध्यान खींचता है तो स्कैमर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं.

एआई के इस्तेमाल ने स्कैमर्स का काम किया आसान एआई के इस्तेमाल ने इन स्कैमर्स का काम आसान कर दिया है. दरअसल, एआई के जरिए फेक प्राइवेट वीडियोज को बनाना काफी आसान है. स्कैमर्स कई बार सेलिब्रिटीज के नाम फेक वीडियो तैयार लोगों को निशाना बनाते हैं.

स्कैमर्स खास तरह के टाइम का कर रहे इस्तेमाल सोशल मीडिया पर वीडियोज को वायरल करने के लिए स्कैमर्स खास तरह के टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं. 19 मिनट 34 सेकेंड या 7 मिनट 11 सेकेंड समेत तमाम वीडियोज इसी साजिश का हिस्सा हैं.

प्राइवेट वीडियोज के लिंक के जरिए हो रहा काफी नुकसान प्राइवेट वीडियो के अचानक से वायरल होने के पीछे साइबर फ्रॉड करने वालों की चाल है. उनको पता है कि ये तरीका लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है और लोग फंस रहे हैं. स्कैमर्स इस फ्रॉड के जरिए आपके रुपये से लेकर आपकी निजी जानकारी में सेंध लगा रहे हैं.

