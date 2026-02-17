19 Minute 34 Second से लेकर 12 Minute Private Video तक, अचानक से क्यों वायरल होने लगे प्राइवेट वीडियो?

सोशल मीडिया पर आई 'प्राइवेट वीडियो' की बाढ़
सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि आए दिन कोई ना कोई प्राइवेट वीडियो के वायरल होने की खबर आ जाती है. इसके बाद यूजर्स के इन वीडियोज के लिंक को सर्च करने की उत्सुकता देखने को मिलती है. अगर ध्यान दिया जाए तो बीते साल 2025 के आखिरी के कुछ महीनों से लेकर अब तक कभी 19 मिनट 34 सेकेंड, 40 मिनट, 6 मिनट 39 सेकेंड, 7 मिनट 11 सेकेंड और 12 मिनट जैसे तमाम प्राइवेट वीडियोज सामने आया है. अब सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर अचानक से ये प्राइवेट वीडियोज क्यों वायरल होने लगे हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की साजिश क्या है?