19 Minute 34 Second Video: एक साथ वायरल हुए अशोक खरात के 17 प्राइवेट वीडियो? 20 रुपए में...

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19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat ने फिर मचाया कहर 19 minute 34 second viral video पर मचा हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ है कि Ashok Kharat ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. Ashok Kharat तो इस समय जेल की हवा खा रहा है. वहीं दूसरी तरफ Ashok Kharat को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं. खबर आ रही है कि Ashok Kharat की एक बार फिर से प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई है. इस बार Ashok Kharat की प्राइवेट वीडियोज देखने के लिए आपको एक कीमत भी अदा करनी होगी. चलिए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है?

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एक साथ वायरल हुए Ashok Kharat के इतने वीडियोज आजतक की एक रिपोर्ट की मानें तो सोशल मीडिया पर अचानक ही Ashok Kharat के 15-17 प्राइवेट वीडियोज वायरल हो गए हैं. लोग जमकर इन वीडियोज को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं.

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Ashok Kharat की वीडियो देखने की है कीमत आपको जानकर हैरानी होगी कि Ashok Kharat की प्राइवेट वीडियोज देखने के लिए आपको एक कीमत अदा करनी होगी. इन वीडियोज को देखने के लिए 20-30 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं.

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कहां वायरल हो रहे हैं Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियोज आपको बता दें कि Ashok Kharat के ये वीडियोज, व्हाट्स एप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं. यही वजह है जो लोग एक बार फिर से Ashok Kharat की वीडियोज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

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Ashok Kharat के कॉल डीटेल्स लगी पुलिस के हाथ कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने Ashok Kharat की कॉल डिटेल्स खोज निकाली हैं. Ashok Kharat की कॉल डीटेल सामने आने के बाद पुलिस को भी सदमा लग गया है. जेल जाने से पहले Ashok Kharat ने कई नेताओं के फोन घुमाया था.

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औरतों की पहचा भी हो चुकी है उजागर आपको बता दें Ashok Kharat की इन वीडियोज की वजह से औरतों के चेहरे से भी पर्दा हट गया है. इन औरतों की पहचान उजागर होने ने सोशल मीडिया पर गहमागहमी का माहौल है.

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Ashok Kharat के खिलाफ दर्ज हुआ केस बताया जा रहा है कि मामले की पोल खुलते ही Ashok Kharat के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है. अब भी पुलिस Ashok Kharat की पत्नी को पकड़ नहीं पाई है.

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