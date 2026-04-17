19 Minute 34 Second Video: Ashok Kharat का होगा 'एनकाउंटर'? वरना नप जाएगी बहुतों की गर्दन

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19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat का होगा एनकाउंटर? 19 minute 34 second viral video ने जनवरी में सबका दिमाग खराब करके रख दिया था. इस वीडियो के लीक होने के बाद कई वीडियोज सोशल मीडिया पर हंगामा मचा चुकी हैं. इस लिस्ट में एक नाम जुड़ चुका है. यहां हम बात कर रहे हैं Ashok Kharat की जिसकी वीडियोज वायरल होते ही बवाल मच गया था. पहले तो पुलिस ने इस ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद इसको लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. हाल ही में खबर आई थी इस इस शख्स का किसी नेता के साथ चक्कर चल रहा था. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि जल्द ही Ashok Kharat का एनकाउंटर होने वाला है.

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Rupali Chakankar के साथ जुड़ा था Ashok Kharat का नाम कुछ समय से Ashok Kharat का नाम NCP की नेता रूपाली चाकणकर के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि ये खबर सामने आते ही रूपाली चाकणकर बुरी तरह से भड़क गईं.

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Rupali Chakankar ने झाड़ा Ashok Kharat से पल्ला Ashok Kharat के बारे में बात करते हुए रूपाली चाकणकर ने कहा कि उनका और अशोक का किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे में गलत अफवाहें न उड़ाई जाएं.

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Ashok Kharat को लेकर इस कांग्रेसी सांसद का बड़ा दावा रूपाली चाकणकर के बाद एक कांग्रेसी नेता ने Ashok Kharat को लेकर बड़ा दावा किया है. कांग्रेसी सांसद प्रणिती शिंदे ने खुलासा किया है कि कभी भी अशोक खैरात को जान से मारा जा सकता है.

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Ashok Kharat की वजह से खुलेगी बहुत लोगों की पोल प्रणिती शिंदे ने दावा किया है कि Ashok Kharat का बहुत से नेताओं के साथ कनेक्शन था. ऐसे में इन लोगों की पोल कभी भी खुल सकती है. अगर अशोक ने गलती से अपनी जबान खोली तो ये सभी नेता नप जाएंगे.

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Ashok Kharat की वजह से राजनीति में मचा है बवाल राजनीति के गलियारे में अब Ashok Kharat के नाम का खौफ फैला हुआ है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में Ashok Kharat को लेकर और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

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Ashok Kharat को मारने की चल रही है प्लानिंग? प्रणिती शिंदे को लगता है कि कोई नहीं चाहता है कि पुलिस के सामने Ashok Kharat अपनी जबान खोले. ऐसे में Ashok Kharat के एनकाउंटर की साजिश की जा रही है.

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