19 Minute 34 Second Video: Ashok Kharat का होगा 'एनकाउंटर'? वरना नप जाएगी बहुतों की गर्दन

19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat का होगा एनकाउंटर?
19 minute 34 second viral video ने जनवरी में सबका दिमाग खराब करके रख दिया था. इस वीडियो के लीक होने के बाद कई वीडियोज सोशल मीडिया पर हंगामा मचा चुकी हैं. इस लिस्ट में एक नाम जुड़ चुका है. यहां हम बात कर रहे हैं Ashok Kharat की जिसकी वीडियोज वायरल होते ही बवाल मच गया था. पहले तो पुलिस ने इस ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद इसको लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. हाल ही में खबर आई थी इस इस शख्स का किसी नेता के साथ चक्कर चल रहा था. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि जल्द ही Ashok Kharat का एनकाउंटर होने वाला है.