पहले दोस्ती और फिर... कुछ इस तरह लड़कियों को झांसे में फंसाता था अयान तनवीर, ऐसे शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का 'घिनौना' खेल

19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat के बाद अमरावती में हुआ कांड
19 minute 34 second viral video ने साल 2026 के शुरुआत में खूब बवाल मचाया था. जिसके बाद Ashok Kharat जैसे पता नहीं कितने वीडियोज वायरल हुए. इसी बीच अमरावती में प्राइवेट वीडियोज की वजह से हंगामा मच गया है. कुछ समय पहले ही खबर आई है कि 19 साल का एक मुस्लिम लड़का लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसा रहा था. इस लड़के का नाम Ayan Ahmed बताया जा रहा है. खबर है कि Ayan Ahmed ने एक 2 नहीं 18 महीने में 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि Ayan Ahmed कैसे अपने गैंग के साथ प्राइवेट वीडियोज बनाया करता था. पूरी बात जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.