पहले दोस्ती और फिर... कुछ इस तरह लड़कियों को झांसे में फंसाता था अयान तनवीर, ऐसे शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का 'घिनौना' खेल

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19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat के बाद अमरावती में हुआ कांड 19 minute 34 second viral video ने साल 2026 के शुरुआत में खूब बवाल मचाया था. जिसके बाद Ashok Kharat जैसे पता नहीं कितने वीडियोज वायरल हुए. इसी बीच अमरावती में प्राइवेट वीडियोज की वजह से हंगामा मच गया है. कुछ समय पहले ही खबर आई है कि 19 साल का एक मुस्लिम लड़का लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसा रहा था. इस लड़के का नाम Ayan Ahmed बताया जा रहा है. खबर है कि Ayan Ahmed ने एक 2 नहीं 18 महीने में 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि Ayan Ahmed कैसे अपने गैंग के साथ प्राइवेट वीडियोज बनाया करता था. पूरी बात जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

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नाबालिग लड़कियां बनीं शिकार आपको बता दें कि पुलिस को Ayan Ahmed के पास से 180 लड़कियों के करीब 350 वीडियोज मिले हैं, जिनमें से कई नाबालिग हैं. इन वीडियोज को बेचकर Ayan Ahmed मोटी कमाई कर रहा था.

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कैसे Ayan Ahmed ने बुना था जाल Ayan Ahmed अकेला नहीं था जो कि लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था. इस केस में कई लोगों के नाम उजागर हुए हैं जो कि Ayan Ahmed के साथ मिलकर ये घिनौनी हरकत किया करते थे.

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पहले ये काम किया करता था Ayan Ahmed प्यार के जाल में फंसाने से पहले Ayan Ahmed लड़कियों के साथ दोस्ती करता था. जिसके बाद वो दावा करता था कि उसे प्यार हो गया है. प्यार के नाम पर Ayan Ahmed इन लड़कियों की वीडियोज बना लेता था.

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वीडियो बनाकर Ayan Ahmed करता था ब्लैकमेल बताया जा रहा है कि Ayan Ahmed पहले तो प्यार के नाम पर वीडियोज बनाता था. बाद में वो इन वीडियोज के सहारे लड़कियों के ब्लैकमेल किया करता था. Ayan Ahmed की ये हरकत लड़कियों को मजबूर कर देती थीं.

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पुलिस ने खिलाई Ayan Ahmed को जेल की हवा खबर आ रही है कि पुलिस ने रातों रात Ayan Ahmed को अरेस्ट कर लिया है. आरोप है कि Ayan Ahmed लड़कियों को बरगलाकर उनके प्राइवेट वीडियो बनाता था. इनमें से कई लड़कियां तो नाबालिग हैं.

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सबको डंडे मारने में लगी हुई है पुलिस आपको बता दें कि Ayan Ahmed मामले में अब तक पुलिस ने की लड़कों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये सारे लोग मिलकर लड़कियों को टारगेट किया करते थे. अब लाइन से सबको डंडे पड़ने वाले हैं.

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