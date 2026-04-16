19 Minute 34 Second Video: NCP की इस नेता के साथ चल रहा था Ashok Kharat का नैन मटक्का? एक बार फिर पड़े जूते

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19 Minute 34 second private video: किसके साथ चल रहा था Ashok Kharat का नैन मटक्का 19 minute 34 second viral video के बाद Ashok Kharat ने बवाल काट रखा है. इस ज्योतिषी को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी इस इस शख्स के और वीडियोज लीक हो गए हैं. इसी बीच Ashok Kharat को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Ashok Kharat का किसी नेता के साथ चक्कर चल रहा था. Ashok Kharat की कॉ्ड डीटेल सामने आने के बाद बवाल मच गया था. अब जकर इस नेता ने Ashok Kharat को लेकर बयान दिया है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.

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कौन है Rupali Chakankar? Ashok Kharat का नाम जिससे जोड़ा जा रहा है उनका नाम रूपाली चाकणकर है जो कि NCP की एक जानीमानी नेता हैं. अशोक की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.

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Rupali Chakankar के साथ जुड़ा Ashok Kharat का नाम Ashok Kharat को लेकर रूपाली चाकणकर ने कहा कि बीते 28 दिनों से मेरे बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं. मेरे खिलाफ बोली जा रही कहानियां मनगढ़ंत हैं.

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Ashok Kharat को लेकर Rupali Chakankar ने तोड़ी चुप्पी रूपाली चाकणकर ने आगे कहा, Ashok Kharat के साथ नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. ये बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना है.

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Ashok Kharat से Rupali Chakankar ने किया किनारा कहना गलत हीं होगा कि रूपाली चाकणकर ने ये बयान देकर Ashok Kharat से किनारा कर लिया है. वैसे भी कॉल्ड डीटेल आने के बाद रूपाली चाकणकर बुरी फंस गई थीं.

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Ashok Kharat की आ चुकी है शामत पुलिस लगातार Ashok Kharat मामले की जांच कर रही है. पुलिस को Ashok Kharat को लेकर लगातार बड़े सबूत मिल रहे हैं. पुलिस ने तो Ashok Kharat के कई खाते तक सीज कर दिए हैं.

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लगताार वायरल हो रही हैं Ashok Kharat की वीडियोज बताया जा रहा है Ashok Kharat के 17 प्राइवेट वीडियोज वयरल हो गए. इन वीडियोज में Ashok Kharat के साथ नजर आईं औरतों की पहचान तक उजागर हो गई. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.

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