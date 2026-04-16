19 Minute 34 Second Video: NCP की इस नेता के साथ चल रहा था Ashok Kharat का नैन मटक्का? एक बार फिर पड़े जूते

19 Minute 34 second private video: किसके साथ चल रहा था Ashok Kharat का नैन मटक्का
19 minute 34 second viral video के बाद Ashok Kharat ने बवाल काट रखा है. इस ज्योतिषी को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी इस इस शख्स के और वीडियोज लीक हो गए हैं. इसी बीच Ashok Kharat को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Ashok Kharat का किसी नेता के साथ चक्कर चल रहा था. Ashok Kharat की कॉ्ड डीटेल सामने आने के बाद बवाल मच गया था. अब जकर इस नेता ने Ashok Kharat को लेकर बयान दिया है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.