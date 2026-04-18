19 Minute 34 Second Video: Ashok Kharat को जमीन में गाढ़कर ही दम लेंगी औरतें? जानिए कैसे हैल्पलाइन नंबर बना हथियार

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19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat की आने वाली है शामत? 19 minute 34 second viral video के बाद अब हर कोई Ashok Kharat के वीडियोज के बारे में बात कर रहा है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि Ashok Kharat ने 17 वीडियोज लीक कर दिए गए हैं. जिनको देखने के लिए लोग रुपए तक खर्च कर रहे हैं. 20-30 रुपए देकर कोई भी Ashok Kharat के ये वीडियोज देख सकता है. इसकी वजह से Ashok Kharat के साथ नजर आई महिलाओं की पहचान भी उजागर हो गई थी. इसी बीच Ashok Kharat को लेकर एक और बड़ खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक हैल्पलाइन नंबर ने Ashok Kharat की हालत खराब कर दी है. चलिए जानते हैं कि ये हैल्पलाइन नंबर के पीछे की क्या कहानी है.

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Ashok Kharat को लेकर पुलिस ने बनाई थी हैल्पलाइन कुछ समय पहले ही Ashok Kharat के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए पुलिस ने एक हैल्पलाइन नंबर शुरू किया था. इस नंबर पर बात करते Ashok Kharat के खिलाफ कंपलेंट करवाई जा सकती है.

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Ashok Kharat के हाथ धोकर पीछे पड़ीं औरतें बताया जा रहा है कि Ashok Kharat के खिलाफ बीते 23 दिनों में सैकड़ों लोग शिकायत कर चुके हैं. शिकायत करने वालों में सबसे ज्यादा औरतें हैं, जिनको Ashok Kharat ने ठगा है.

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Ashok Kharat को लेकर पहले क्यों चुप थी जनता सबको पता है कि Ashok Kharat आखिर क्या बला है. यही वजह है जो डर के मारे अब तक किसी ने भी Ashok Kharat के खिलाफ जबान नहीं खोली. अब लोगों में धीरे धीरे हिम्मत आ रही है.

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Ashok Kharat के करीबी का हुआ निधन आपको बता दें कि बीते दिन ही Ashok Kharat के एक करीबी और उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उनकी काम को एक ट्रक ने टक्कर मार दी.

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Ashok Kharat के खिलाफ था ये शख्स आपको जानकर हैरानी होगी कि Ashok Kharat का ये करीबी उसके खिलाफ था. ये शख्स कोर्ट में Ashok Kharat के खिलाफ गवाही देन वाला था. हालांकि ऐसा होने से पहले ही Ashok Kharat की बोलती बंद कर दी गई.

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Ashok Kharat का होने वाला है एनकाउंटर? कांग्रेस सांसद ने हाल ही में दावा किया था कि Ashok Kharat का कभी भी एकाउंट हो सकता है, दरअसल Ashok Kharat का बहुत ही बड़े लोगों के सात उठना बैठना है. ऐसे में Ashok Kharat की जबान बहुत लोगों को फंसा सकती है.

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