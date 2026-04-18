19 Minute 34 Second Video: Ashok Kharat को जमीन में गाढ़कर ही दम लेंगी औरतें? जानिए कैसे हैल्पलाइन नंबर बना हथियार

19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat की आने वाली है शामत?
19 minute 34 second viral video के बाद अब हर कोई Ashok Kharat के वीडियोज के बारे में बात कर रहा है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि Ashok Kharat ने 17 वीडियोज लीक कर दिए गए हैं. जिनको देखने के लिए लोग रुपए तक खर्च कर रहे हैं. 20-30 रुपए देकर कोई भी Ashok Kharat के ये वीडियोज देख सकता है. इसकी वजह से Ashok Kharat के साथ नजर आई महिलाओं की पहचान भी उजागर हो गई थी. इसी बीच Ashok Kharat को लेकर एक और बड़ खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक हैल्पलाइन नंबर ने Ashok Kharat की हालत खराब कर दी है. चलिए जानते हैं कि ये हैल्पलाइन नंबर के पीछे की क्या कहानी है.