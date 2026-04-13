19 Minute 34 Second Video: 46 साल पहले... जब अशोक खरात ने रिश्तेदार पर डाली गंदी नजर, जमकर पड़े थे जूते

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19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat की खुली पोल 19 minute 34 second viral video के बाद Ashok Kharat के वीडियोज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि Ashok Kharat के 17 वीडियोज फिर लीक हो गए हैं. इन वीडियोज को देखने के लिए 20-30 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं. इसी बीच Ashok Kharat को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो Ashok Kharat किसी जमाने में अपनी एक रिश्तेदार के साथ भी बद्तमीजी कर चुका है. ऐसा करने की वजह से Ashok Kharat की जान भी आफस में आ गई थी. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उस समय Ashok Kharat ने क्या गुल खिलाए थे.

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जब रिश्तेदार पर लट्टू हुआ Ashok Kharat Ashok Kharat की एक रिश्तेदार मां नहीं बन पा रही थी. उस समय Ashok Kharat ने इस औरत को अपने पास बुलाया. अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तालुका में उसने अपनी इस रिश्तेदार को अपने जाल में फंसाया था.

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Ashok Kharat ने ऐसे दिया था झांसा Ashok Kharat ने इस महिला से झाड़-फूक करवाने के लिए कहा. इसने दावा किया कि ऐसा करने से वो मां बन जाएगी. लालच में आकर उसकी ये रिश्तेदार अनुष्ठान करने के लिए राजी हो गई.

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इतनी थी Ashok Kharat की उम्र आपको बता दें कि Ashok Kharat जब ये हरकत कर रहा था तब उसकी उम्र केवल 20 साल की थी. Ashok Kharat ने झाड़फूंक के नाम पर अपनी इस रिश्तेदार के साथ छेड़खानी की.

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Ashok Kharat को जमकर पड़े थे जूते कुछ समय में ही गांववालों को Ashok Kharat की इस हरकत के बारे में पता चल गया. जिसके बाद लोगों ने Ashok Kharat की खूब कुटाई की. Ashok Kharat को समझ आ गया कि गांव के लोग उसकी जान ले लेंगे.

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Ashok Kharat के भागने की आई थी नौबत अपनी जान बचाने के लिए Ashok Kharat रातों रात गांव छोड़कर भाग गया था. Ashok Kharat की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपने गांव दोबारा वापस आ सके.

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Ashok Kharat 15 साल से था लापता बताया जा रहा है 15 सल तक Ashok Kharat अपने गांव नहीं लौटा. Ashok Kharat अपने ही गांव से लापता हो चुका था. ऐसे में किसी ने Ashok Kharat को तलाशने की कोशिश नहीं की.

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