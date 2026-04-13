19 Minute 34 Second Video: 46 साल पहले... जब अशोक खरात ने रिश्तेदार पर डाली गंदी नजर, जमकर पड़े थे जूते

19 Minute 34 second private video: Ashok Kharat की खुली पोल
19 minute 34 second viral video के बाद Ashok Kharat के वीडियोज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि Ashok Kharat के 17 वीडियोज फिर लीक हो गए हैं. इन वीडियोज को देखने के लिए 20-30 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं. इसी बीच Ashok Kharat को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो Ashok Kharat किसी जमाने में अपनी एक रिश्तेदार के साथ भी बद्तमीजी कर चुका है. ऐसा करने की वजह से Ashok Kharat की जान भी आफस में आ गई थी. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उस समय Ashok Kharat ने क्या गुल खिलाए थे.