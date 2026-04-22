19 Minute 34 Second VIRAL Video: आखिर कहां है Sofik Sonali? वीडियो वायरल होने के बाद क्या हुआ दोनों का अंजाम

1/8





19 Minute 34 second private video: कहां हैं सोनाली और सोफिक? साल 2026 शुरू होते ही सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के बुरे दिन शुरू हो गए. सालके पहले दिन से ही 19 minute 34 second viral video जैसे तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आधी आधी रात को बैठकर लोग इन वीडियोज की तलाश कर रहे हैं. इसी बीच Sofik Sonali ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बदनाम होने के बाद Sofik Sonali अब कहां है. अपनी इस रिपोर्ट में आपको हम Sofik Sonali के बारे में बताने वाले हैं.

2/8





हाल ही में आई थी Sonali की मौत की खबर 19 मिनट 34 सेकेंड वीडियो के वायरल होने के बाद Sofik Sonali को लेकर एक अफवाह भी फैली थी. दावा किया गया था कि बदनामी के डर के चलते सोनाली ने अपनी जान दे दी है. हालांकि बाद में ये खबर गलत साबित हुई.

3/8





ट्रोलिंग ने कर दिया था Sofik Sonali का जीना हराम जब Sofik Sonali का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोगों में हिंदू मुस्लिम करते हुए Sofik Sonali को खूब ट्रोल किया था. इस ट्रोलिंग ने सोनाली को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था.

Advertisement

4/8





चार महीनों में इतने फेमस हो चुके हैं Sofik Sonali आपको जानकर हैरानी होगी कि Sofik Sonali की प्राइवेट वीडियो लीक होने का उनका फायदा हुआ है. रातों रात Sofik Sonali के फॉलोअर्स में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. लोग गूगल पर जाकर Sofik Sonali को खूब सर्च कर रहे हैं.

5/8





जानिए कहां हैं Sofik Sonali? आपको बता दें कि Sofik Sonali बदनाम होने के बाद भी कहीं नहीं गए हैं. सोफिक और सोनाली अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिंव हैं और अक्सर अपने वीडियोज शेयर करते हैं.

6/8





Sofik Sonali की तरह और लोग भी हुए हैं बदनाम कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि सोफिक और सोनाली के अलावा और भी कई बड़े इंफ्लूएंसर्स के नाम इस मामले से जुड़े थे. हाल ये था कि ये हैकर्स का ये जाल पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंच चुका है.

Advertisement

7/8





क्यों वायरल हो रही हैं Sofik Sonali की तरह वीडियोज आपको बता दें कि बीते कुछ समय में प्राइवेट वीडियो के वायरल होने का चलन बहुत बढ़ गया है. Sofik Sonali जैसी वीडियोज के जरिए हैकर्स आम जनता को लुभाते हैं. ये वीडियोज हैकर्स के स्कैम का ही एक हिस्सा हैं.

8/8



