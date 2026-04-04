'अय्याशी करना पड़ा भारी...' 10 हजार कमाने वाले असिस्टेंट ने कैसे खोला अशोक खैरात का कच्चा चिट्ठा, पहले किया ब्लैकमेल और फिर...

19 minutes 34 seconds viral clip: Ashok Kharat पर कसा पुलिस ने शिकंजा
जनवरी में 19 minute 34 second viral video से भी ज्यादा इस समय नासिक के बदनाम ज्योतिष Ashok Kharat के बारे में बात हो रही है. इस शख्स के प्राइवेट वीडियोज ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है. हाल ही में पुलिस ने अशोक खरात के 170 साइट्स से वीडियोज हटाए हैं. इसी बीच अशोक खरात केस में एक बड़ा खुलासा हो गया है. उस शख्स का नाम सामने आ चुका है जिसकी वजह से अशोक खरात पुलिस के हत्थे चढ़ गया. अशोक खरात को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का असिस्टेंट है जिसक नाम नीरज जाधव है. जब नीरज जाधव को शक हुआ तो वो अशोक खरात की चोरीछिपे जासूसी करने लगा. इस दौरान उसे अशोक खरात की पोल खोलने का मौका मिल गया. चलिए जानते हैं कि अशोक खरात की किस्मत खराब होने की कहानी आखिर क्या है.