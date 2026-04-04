'अय्याशी करना पड़ा भारी...' 10 हजार कमाने वाले असिस्टेंट ने कैसे खोला अशोक खैरात का कच्चा चिट्ठा, पहले किया ब्लैकमेल और फिर...

1/8





19 minutes 34 seconds viral clip: Ashok Kharat पर कसा पुलिस ने शिकंजा जनवरी में 19 minute 34 second viral video से भी ज्यादा इस समय नासिक के बदनाम ज्योतिष Ashok Kharat के बारे में बात हो रही है. इस शख्स के प्राइवेट वीडियोज ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है. हाल ही में पुलिस ने अशोक खरात के 170 साइट्स से वीडियोज हटाए हैं. इसी बीच अशोक खरात केस में एक बड़ा खुलासा हो गया है. उस शख्स का नाम सामने आ चुका है जिसकी वजह से अशोक खरात पुलिस के हत्थे चढ़ गया. अशोक खरात को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का असिस्टेंट है जिसक नाम नीरज जाधव है. जब नीरज जाधव को शक हुआ तो वो अशोक खरात की चोरीछिपे जासूसी करने लगा. इस दौरान उसे अशोक खरात की पोल खोलने का मौका मिल गया. चलिए जानते हैं कि अशोक खरात की किस्मत खराब होने की कहानी आखिर क्या है.

2/8





Ashok Kharat के असिस्टेंट ने खोली उसकी पोल अशोक खरात के असिस्टेंट ने पुलिस के सामने जबान खोली है. अशोक खरात के असिस्टेंट ने सालों पहले उसके केबिन में एक हिडन कैमरा अपने दोस्त की मदद से लगाया था. पोल खोलने से पहले वो अशोक खरात को ब्लैकमेल भी कर चुका है.

3/8





10 हजार रुपए कमाता है Ashok Kharat का असिस्टेंट आपको जाकर हैरानी होगी कि अशोक खरात की पोल खोलने वाला ये असिस्टेंट केवल 10 हजार रुपए कमाता है. अशोक खरात ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक आम आ आदमी उसकी पोल खोलकर रख देगा.

Advertisement

4/8





Ashok Kharat की पत्नी की तलाश में है पुलिस अशोक खरात की पोल खुलते ही उसकी पत्नी कहीं पर भाग गई है. ऐसे में पुलिस की नजर अशोक खरात की पत्नी की तलाश में है. इसी बीच ममता कुलकर्णी ने भी अशोक खरात को लेकर बयान दिया था.

5/8





Ashok Kharat के बेटे की हालत है खराब बताया जा रहा है कि स्वयंभू बाबा के नाम से मशहूर अशोक खरात के बेटे की जान भी अब मुश्किल है. कुछ समय पहले ही अशोक खरात के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है. माना जा रहा है कि जेल में अशोक खरात के बेटे की अच्छे से खातिरदारी होगी.

6/8





Ashok Kharat के 57 खातों का मायाजाल आपको बता दें कि अशोक खरात के नाम से करीब 57 बैंक में खाते हैं. इन खातों में ही अशोक खरात ने अपना काला धन जमा कर रखा है. पुलिस क अब अशोक खरात के इन खातों पर नजर पड़ चुकी है.

Advertisement

7/8





इतनी औरतों को फंसा चुका है Ashok Kharat अब तक कहा जा रहा था कि अशोक खरात 58 औरतों को अपने जाल में फंसा चुका है. अब इन औरतों की ये संख्या बढ़कर 150 हो चुकी है. 1990 से वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है.

8/8



