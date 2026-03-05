19 minute 34 second viral video जैसी वीडियो बनाने वालों की गर्दन पर लटकी तलवार, सरकार ने टेढ़ी की आंख, अब पड़ेंगे डंडे

1/9





19 Minute 34 Second जैसे वीडियो अब नहीं कर पाएंगे आपको परेशान अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब Angel Nuzhat के 12 और 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियज वायरल हुए थे. अब भी लोग इन वीडियोज से डरे हुए हैं. ऐसे में अब सरकार ऐसे वीडियोज बनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही हैं. हाल ही में lnformation and Broadcasting मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में खुलकर बात की है. एक समिट में अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और उसके होने वाले फायदों और नुकसान के बारे में चर्चा की. उस समय अश्विनी वैष्णव ने फेम न्यूज फैलाने वालों को चेतावनी भी दी. अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान में कहा, सोशल मीडिया और क्रिएटर्स की इकॉनमी लगातार ग्रो कर रही है. नए नए तरीकों से काम करने का सलीका लोग सीख रहे हैं. हम लोग नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं. 90 प्रतिशत लोग डिजिटल हो चुके हैं. हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को अच्छा बनाया जा सके.

खबरदार आप पर है सरकार की नजर अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि हम लोग अलग अलग तरीकों से चीजें ट्रैक कर रहे हैं. एआई का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी निगाह रखी जा रही है. एआई के क्या फायदे हैं क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, इन सब पर सरकार की नजर है.

नए कानून बनाने की तैयारी में है सरकार अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, कुछ चीजों का बहुत अच्छा असर पड़ा है, वहीं कुछ टैक्नोलॉजीस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. अब हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिनकी मदद से एआई का दुरुपयोग रोका जा सके.

डीप फेक और फेक न्यूज से परेशान है सरकार आगे अश्विनी वैष्णव ने बताया, क्रिएटर्स के कॉपीराइट को बचाना जरुरी है. मिसइनफॉर्मेशन, डीप फेक, और फेक न्यूज हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं. लोगों का सरकार पर से भी भरोसा उठ रहा है.

अश्विनी वैष्णव ने आम जनता से लगाई गुहार उन्होंने आगे कहा, डीप फेक की मदद से लोगों को बदनाम किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्रिएटर्स को इस काम को रोकने में मदद करनी होगी. सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती.

ये तगड़ी प्लानिंग कर रही है सरकार अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, हमें और कड़े कानून बनाने होंगे ताकि लोगों पर लगाम लगाई जा सके. इंडिया दुनिया के कीब 20 देशों के मिनिस्टर्स के साथ इस बारे में बात कर रही है.

19 मिनट 34 सेकंड का Viral Video फॉरवर्ड और सर्च करना पड़ेगा भारी आपको बता दें कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in बनाया है जो कि ऐसे लिंक्स पर नजर रखता है. अगर गलती से आप सरकार की रडार में आ गए तो बुरा फंस जाएंगे. इसके अलावा 1930 हैल्पलाइन पर भी शिकायत की जा सकती है.

प्राइवेट वीडियोज करेंगी आपको बर्बाद मजेदार बात ये है कि जो लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो असल में एक्जीस्ट ही नहीं करते. जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका डाटा लीक हो जाएंगा.

