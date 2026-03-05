19 minute 34 second viral video जैसी वीडियो बनाने वालों की गर्दन पर लटकी तलवार, सरकार ने टेढ़ी की आंख, अब पड़ेंगे डंडे

19 Minute 34 Second जैसे वीडियो अब नहीं कर पाएंगे आपको परेशान
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब Angel Nuzhat के 12 और 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियज वायरल हुए थे. अब भी लोग इन वीडियोज से डरे हुए हैं. ऐसे में अब सरकार ऐसे वीडियोज बनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही हैं. हाल ही में lnformation and Broadcasting मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में खुलकर बात की है. एक समिट में अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और उसके होने वाले फायदों और नुकसान के बारे में चर्चा की. उस समय अश्विनी वैष्णव ने फेम न्यूज फैलाने वालों को चेतावनी भी दी. अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान में कहा, सोशल मीडिया और क्रिएटर्स की इकॉनमी लगातार ग्रो कर रही है. नए नए तरीकों से काम करने का सलीका लोग सीख रहे हैं. हम लोग नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं. 90 प्रतिशत लोग डिजिटल हो चुके हैं. हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को अच्छा बनाया जा सके.