19 Minute 34 Second Viral Video: रातों-रात कैसे लीक हो जाते हैं लोगों के Private Video? खुल्लमखुल्ला दिया जा रहा है ये ऑफर

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रातों-रात कैसे लीक हो जाते हैं लोगों के Private Video? 19 minute 34 second viral video जैसे तमाम वीडियोज इस समय सोशल मीडिया पर कहर बरपा रहे हैं. ये वीडियोज लगातार लोगों को बेवपकूफ बना रहे हैं. आए दिन किसी न किसी का प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है. जैसे लोगों के नाम पर ये वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं, उनको देखकर ही फैंस दंग रह गए हैं. अब आप सोचते होंगे कि 2 महीनों ने इन प्राइवेट वीडियोज ने दिमाग खराब कर रखा है. आखिरकार ये वीडियोज कैसे वायरल हो जाते हैं. ऐसा क्या क्या जाता है कि लोग इन वीडियोज को नजरअंदाज ही नहीं कर पाते हैं. चलिए आज हम इस राज से पर्दा हटाने वाले हैं.

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19 minutes 34 seconds viral clip जैसे वीडियोज के पीछे है मकसद 19 मिनट 34 सेकंड जैसे Viral Video ऐसे ही वायरल नहीं हो गए हैं. इन वीडियोज के वायरल होने के पीछे एक मकसद है. हैकर्स अपनी टारगेट ऑडियंस को तबाह करने के लिए नामी-गिरामी लोगों ने नाम से प्राइवेट वीडियो बनाते हैं. जिसके लिंक पर क्लिक करते ही आप बर्बाद हो जाते हैं.

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खुल्लमखुल्ला दिया जा रहा है ये ऑफर चलिए आपको बताते हैं कि इस तरह के प्राइवेट वीडियोज कैसे लीक होते हैं. बहुत से ऐसे एप्स हैं जिनके बारे में जाने बिना लोग उनको डाउनलोड कर लेते हैं. इन एप्स को आपके फोटो और वीडियो का एक्सेज मिल जाता है जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है. ये एप्स आपका डाटा चुराते हैं. इन एप्स पर ुछ लिंक होते हैं जो कि एक क्लिक पर आपको तबाह कर सकता है.

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19 minutes 34 seconds viral clip देगा आपको फंसा बहुत बार आपके पास मैसेज के तौर पर कुछ लिंक आते हैं. मैसेज में दावा किया जाता है कि अगर आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको कोई ऑफर मिलेगा. लालच में आकर लोग ऐसे लिंक पर क्लिक कर लेते हैं. ये लिंक आपकी पर्सनल इनफो चुराने के लिए काफी होते हैं.

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19 minutes 34 seconds viral clip जैसे वीडियोज को लेकर पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी कई बार तो ये हैकर्स लोगों को कैशबैक देने का भी लालच देते हैं. यही वजह है जो लोगों को जागरुक करने के लिए हाल ही में पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी.

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आखिरकार क्या है IT एक्ट की धारा 67A IT 2000 एक्ट की धारा 67A उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो इस वीडियो को शेयर या इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे वीडियो के जरिए लोगों को मिसलीड करना कानूनन जुर्म है. ऐसा करके किसी को भी 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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19 minutes 34 seconds viral clip का आया दूसरा और तीसरा पार्ट दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 19 minutes 34 seconds viral clip के दूसरा और तीसरा पार्ट वायरल हो चुका है. हालांकि सच तो ये है कि पहले वाले की तरह 19 minutes 34 seconds viral clip के ये दोनों वर्जन भी फेक हैं.

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