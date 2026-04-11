19 Minute 34 Second Viral Video Part 2 and 3: जमकर जूते खाएंगे 'फेक खबर' फैलाने वाले, जानिए कैसे लगाए अक्ल ठिकाने

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19 minutes 34 seconds viral clip के सेकेंड और थर्ड पार्ट ने हिलाई सोशल मीडिया की दुनिया सोशल मीडिया पर 19 Minute 34 second private video ने बवाल काट रखा है. चंद रोज पहले ही खबर आई थी कि 19 Minute 34 second private video का दूसरा और तीसरा वर्जन आ गया है. इस खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है. लोग किसी भी लिंक को क्लिक करने से बच रहे हैं. सबको लग रहा है कि ऐसे लिंक को छूने से वो कंगाल हो सकते हैं. ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसे वीडियोज से कैसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं. एक छोटी सी शिकायत करके आप 19 minutes 34 seconds viral clip के सेकेंड और थर्ड पार्ट जैसे वीडियोज की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

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क्या है 19 Minute 34 second private video के सेकेंड और थर्ड पार्ट का सच कहा जा रहा है कि 19 Minute 34 Viral Video के दूसरे और तीसरे पार्ट के वीडियोज व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल्स पर वायरल हो रहे हैं. जबकि ऑफिशियली ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की गई है.

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19 Minute 34 second private video के लेकर छाई है दशहत 19 Minute 34 second private video जैसे वीडियो को वीपीएन और एआई की मदद से बनाया जा रहा है. ऐसे में पुलिस भी इनको ट्रेस नहीं कर पा रही है. यही वजह है जो इन वीडियोज को लेक दहशत का माहौल है.

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कैसे पकड़ेंगे 19 Minute 34 second private video के गुनेहगार जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 19 Minute 34 Viral Video के दूसरे और तीसरे पार्ट की खबर झूठी है. ये केवल एक डीप फेक है. ऐसे में आप cybercrime.gov.in पर जाकर ऐसे किसी भी वीडियो की कंप्लेंट कर सकते हैं.

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ये है साइबर क्राइम की हैल्पलाइन आपको बतातें चलें कि 19 Minute 34 Viral Video के दूसरा और तीसरा वर्जन जैसी कोई वीडियो नहीं है. ऐसे में आप साइबर क्राइम की हैल्पलाइन 1930 पर ऐसी वीडियोज के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. साइबर क्राइम इस वीडियोज को बनाने वाले के खिलाफ एक्शन लेगा.

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फेक खबरों पर बना है ये लॉ 19 Minute 34 Viral Video हैकर्स का फैलाया एक जाल है. ऐसे में आईटी एक्ट 2000 के तरह ऐसी वीडियोज को फॉरवर्ड और सर्च करना कानून जुर्म है. ऐसा करने से आपको जेल तक हो सकती है.

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पुलिस ने भी जारी की है एडवाइजरी 19 Minute 34 Viral Video से लोगों को बचाने के लिए पुलिस एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है. हालांकि पुलिस की एडवाइजरी के बाद भी लोग इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं.

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