Ashok Kharat Private Video: 'जब वो छू रहा था तो...' ढोंगी बाबा की बजाय शिकार महिलाओं के पीछे पड़ीं ममता कुलकर्णी, खूब सुनाई जलीकटी

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19 minutes 34 seconds viral clip के बाद इस ज्योतिषी को पड़ रहे हैं जूते 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज के बाद अब नासिक के एक ज्योतिषी की प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई है. जिसके बाद से ही अशोक खरात नाम का ये आदमी छाया हुआ है. दावा किया जा रहा है कि इस आदमी पर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अशोक खरात बुरी तरह से फंस गया है. हालांकि इसी बीच अशोक खरात को लेकर ममता कुलकर्णी ने चुप्पी तोड़ दी है. ममता कुलकर्णी ने तो इस आदमी के पास आने वाली महिलाओं को ही दोषी ठहरा दिया, ममता कुलकर्णी ने दावा किया है कि अशोक खरात के साथ इन औरतों की भी गलती है. चलिए जानते हैं कि खुद को साध्वी बताने वाली इस हसीना ने क्या कहा है.

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अशोक खरात पर ममता कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी इस ज्योतिष के बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, अगर अशोक खरात इन औरतों को कमरे में बुला रहा था तो क्यों इतनी बुद्धि मर गई थी. कोई कहीं हाथ लगाएगा तो लगाने दोगे क्या. इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या? मानों या मानों लेकिन गलती ऐसी औरतों की भी है.

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ममता कुलकर्णी ने औरतों से कही ये बात अशोक खरात के बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, मैं ढ़ोंग करने में जरा भी यकीन नहीं करती. मैंने खुद को गलाकर तपस्या की है. मैं ऐसे ढ़ोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी नहीं आई.

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ममता कुलकर्णी ने दिया दो टुक जवाब ममता कुलकर्णी ने औरतों से कहा कि हमारा समाज ऐसे पाखंडियों से भरा हुआ है. ऐसे लोगों के पास जाने से अच्छा है कि आप भगवान की पूजा करें. ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं.

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ऐसे बनाता था अशोक खरात औरतों को बेवकूफ बताया जा रहा है कि अशोक खरात औरतों को अपवित्र बताकर अपने बेडरूम में बुलाया करता था. अशोक खरात दावा करता था कि वो अपवित्र हो चुकीं औरतों को पवित्र कर देगा. अशोक खरात पर तो नरबलि देने तक के आरोप हैं.

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इतना पढ़ालिखा है अशोक खरात आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक खरात पढ़ाई के मामले में फिसड्डी है. अशोक खरात 10वीं फेल आदमी है जो कि ज्योतिष बनकर सबको अपना भविष्य बताता है. अब अशोक खरात अपना भविष्य नहीं बता पाएगा.

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अशोक खरात के पास नहीं है नोटों की कमी आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक खरात के पास करीब 1300 करोड़ रुपए का साम्राज्य है. ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अशोक खरात ने पैसे कमाए हैं. सरकार भी अशोक खरात के फंड दे चुकी है.

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