Ashok Kharat Private Video: 'जब वो छू रहा था तो...' ढोंगी बाबा की बजाय शिकार महिलाओं के पीछे पड़ीं ममता कुलकर्णी, खूब सुनाई जलीकटी

19 minutes 34 seconds viral clip के बाद इस ज्योतिषी को पड़ रहे हैं जूते
19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज के बाद अब नासिक के एक ज्योतिषी की प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई है. जिसके बाद से ही अशोक खरात नाम का ये आदमी छाया हुआ है. दावा किया जा रहा है कि इस आदमी पर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अशोक खरात बुरी तरह से फंस गया है. हालांकि इसी बीच अशोक खरात को लेकर ममता कुलकर्णी ने चुप्पी तोड़ दी है. ममता कुलकर्णी ने तो इस आदमी के पास आने वाली महिलाओं को ही दोषी ठहरा दिया, ममता कुलकर्णी ने दावा किया है कि अशोक खरात के साथ इन औरतों की भी गलती है. चलिए जानते हैं कि खुद को साध्वी बताने वाली इस हसीना ने क्या कहा है.